Najib Mikati
ستكون الأبرد لهذا العام: كتل هوائية ستضرب لبنان.. استعدوا للأمطار والثلوج

Lebanon 24
26-12-2025 | 04:24
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الأسود يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة يتشكّل معها السيول على الطرقات ، رياح ناشطة، عواصف رعدية، وثلوج على ارتفاع ال ١٨٠٠ متر وما فوق وتلامس ارتفاع ١١٠٠ متر فجر يوم الأحد مع دخول الكتل الأبرد لهذا العام. 

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الجمعة:  
غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا في النصف الشمالي من البلاد خلال الفترة الصباحية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد ليلاً لحدود ال ٥٠كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن ال ١٩٠٠ متر خلال النهار، تشتّد غزارة الأمطار بدءًا من بعد الظهر فتتشكّل معها السيول على الطرقات، كما يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلاً لتلامس الثلوج ارتفاع ال ١٧٠٠ متر خلال الليل

السبت:  
غائم وضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، مع امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحياناً لحدود ال ٦٠ كم/س خاصة شمال البلاد، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي فتتساقط معها الثلوج لتلامس ارتفاع ال ١٥٠٠ متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس فجر الأحد ارتفاع ال ١١٠٠ متر مع دخول الكتلة الأكثر برودة لهذا العام.

الأحد:  
غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحياناً خلال النهار يتشكّل معها السيول على الطرقات وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لحدود ال ٥٥ كم/س وتلامس ليلاً ال ٦٥كم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج نهارًا على ارتفاع ١٣٠٠ متر، تتراجع حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث إنفراجات.

الإثنين:  
غائم إجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجلات الحرارة خلال النهار، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد خلال الفترة الصباحية لتلامس سرعتها ال ٧٥ كم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج نهارًا بدءًا من ارتفاع ١٦٠٠ متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ارتفاع ال ١٢٠٠ متر.

