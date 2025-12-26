الكتيبة الكورية نفّذت مع الجيش تدريبًا على مهارات القيادة

أجرت الكتيبة التابعة لـ "اليونيفيل" تدريبًا ناجحًا استمر أسبوعًا حول مهارات القيادة أثناء العمليات الخاصة، بمشاركة عناصر من .



أُقيم التدريب، بحسب بيان" في الرئيسية لقوات حفظ السلام الكورية قرب مدينة صور، في الفترة من 15 إلى 20 كانون الأول الحالي بمشاركة جنود من الجيش اللبناني.



يُعدّ هذا النشاط التدريبي استمرارًا لجهود الكتيبة الكورية – وعمومًا لـ"اليونيفيل" – في بناء قدرات الجيش.



منذ شهر آب، قدّمت الكتيبة الكورية دورات تدريبية أساسية ومتقدمة لعناصر من الجيش ويمثّل هذا المستوى الأخير المرة الأولى التي يُنظَّم فيها مثل هذا النشاط التدريبي بقيادة القطاع في "اليونيفيل".



كان الهدف من هذا التدريب تعزيز قدرات مدرّبي العمليات الخاصة في الجيش اللبناني من خلال التعاون الوثيق بين الكتيبة الكورية وأفراد الجيش الذين تميّزوا في المتقدمة التي أُجريت في تشرين الثاني الماضي.



شمل البرنامج التدريبي، الذي امتد لستة أيام، مجموعة واسعة من التمارين التكتيكية والعملياتية المصمّمة لتعزيز التنسيق، والجاهزية القتالية، وقدرات الاستجابة المشتركة، واختُتم بمراجعة شاملة وحفل ختامي.



وعند انتهاء التدريب، تم تكريم عناصر من فوج التدخل الثاني في الجيش اللبناني لأدائهم المتميز في جميع مجالات التدريب، ولقدرتهم المثبتة على تدريب الآخرين في تقنيات العمليات الخاصة.



وقال قائد الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" العقيد لي هو جون:"شكّل هذا التدريب فرصة قيّمة للعمل جنبًا إلى جنب مع الجنود اللبنانيين في تعزيز قدرات العمليات الخاصة المستقلة. ومن خلال هذا الجهد المشترك، عززت الكتيبة الكورية في اليونيفيل والجيش اللبناني التنسيق العملياتي وعمّقا الثقة المتبادلة مع المجتمع المحلي."



ولفت البيان الى انه "بموجب قرار الرقم 1701، الذي يشكل الأساس لتفويض عمل اليونيفيل الحالي، تواصل البعثة الأممية مساعدة السكان المحليين والمؤسسات العامة والجيش اللبناني في ، وتؤدي دورًا حيويًا، لا سيما في تعزيز الجاهزية العملياتية للجيش اللبناني".



واشار الى انه "منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في العام الماضي، نفّذت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل نحو 800 نشاط تدريبي مع الجيش اللبناني، شمل القوات البرية والبحرية والجوية".

Advertisement