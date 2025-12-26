تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكتيبة الكورية نفّذت مع الجيش تدريبًا على مهارات القيادة

Lebanon 24
26-12-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1460120-639023466891666297.jpg
Doc-P-1460120-639023466891666297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرت الكتيبة الكورية التابعة لـ "اليونيفيل" تدريبًا ناجحًا استمر أسبوعًا حول مهارات القيادة أثناء العمليات الخاصة، بمشاركة عناصر من الجيش اللبناني.

أُقيم التدريب، بحسب بيان" في القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام الكورية قرب مدينة صور، في الفترة من 15 إلى 20 كانون الأول الحالي بمشاركة جنود من الجيش اللبناني.

يُعدّ هذا النشاط التدريبي استمرارًا لجهود الكتيبة الكورية – وعمومًا لـ"اليونيفيل" – في بناء قدرات الجيش.

منذ شهر آب، قدّمت الكتيبة الكورية دورات تدريبية أساسية ومتقدمة لعناصر من الجيش ويمثّل هذا المستوى الأخير المرة الأولى التي يُنظَّم فيها مثل هذا النشاط التدريبي بقيادة القطاع الغربي في "اليونيفيل".

كان الهدف من هذا التدريب تعزيز قدرات مدرّبي العمليات الخاصة في الجيش اللبناني من خلال التعاون الوثيق بين الكتيبة الكورية وأفراد الجيش الذين تميّزوا في الدورة المتقدمة التي أُجريت في تشرين الثاني الماضي.

شمل البرنامج التدريبي، الذي امتد لستة أيام، مجموعة واسعة من التمارين التكتيكية والعملياتية المصمّمة لتعزيز التنسيق، والجاهزية القتالية، وقدرات الاستجابة المشتركة، واختُتم بمراجعة شاملة وحفل ختامي.

وعند انتهاء التدريب، تم تكريم عناصر من فوج التدخل الثاني في الجيش اللبناني لأدائهم المتميز في جميع مجالات التدريب، ولقدرتهم المثبتة على تدريب الآخرين في تقنيات العمليات الخاصة.

وقال قائد الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" العقيد لي هو جون:"شكّل هذا التدريب فرصة قيّمة للعمل جنبًا إلى جنب مع الجنود اللبنانيين في تعزيز قدرات العمليات الخاصة المستقلة. ومن خلال هذا الجهد المشترك، عززت الكتيبة الكورية في اليونيفيل والجيش اللبناني التنسيق العملياتي وعمّقا الثقة المتبادلة مع المجتمع المحلي."

ولفت البيان الى انه "بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي يشكل الأساس لتفويض عمل اليونيفيل الحالي، تواصل البعثة الأممية مساعدة السكان المحليين والمؤسسات العامة والجيش اللبناني في جنوب لبنان، وتؤدي دورًا حيويًا، لا سيما في تعزيز الجاهزية العملياتية للجيش اللبناني".

واشار الى انه "منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في العام الماضي، نفّذت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل نحو 800 نشاط تدريبي مع الجيش اللبناني، شمل القوات البرية والبحرية والجوية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" تنظّم فعالية لتعزيز الصداقة مع المجتمع الجنوبي
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتيبة الكورية لـ"اليونيفيل" تسلّم مواد بقيمة 160 مليون وون للسكان اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينفذ تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنجري اليوم تدريباً عسكرياً في جبل الشيخ وستشهد المنطقة حركة مكثفة للجيش والطائرات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

مجلس الأمن

جنوب لبنان

القاعدة

الرئيسي

الغربي

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:52 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2025-12-26
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26
Lebanon24
05:52 | 2025-12-26
Lebanon24
05:18 | 2025-12-26
Lebanon24
05:00 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24