جامعة البلمند ومايكروسوفت توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعليم الذكاء الإصطناعي

وقّعت مع ، أرست من خلالها إطارًا للتعاون في تعليم وبناء القدرات الرقمية، بما يهدف إلى تمكين الطلاب وأعضاء والموظفين من مواكبة التحوّلات التكنولوجية المتسارعة.



وأبرم الاتفاق كلٌّ من الدكتور إلياس وراق ورئيس مايكروسوفت لمنطقة وأفريقيا السيد نعيم .



وترسم المذكرة مسارات تعاون تشمل تطوير برامج تعليمية في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بناء القدرات، ودراسة إمكانية إنشاء مركز تميّز، بما يدعم القيادات الأكاديمية والتنفيذية وأعضاء الهيئة التعليمية والطلاب، ويعزّز جاهزيتهم للاندماج في الاقتصاد الرقمي واقتصاد الذكاء الاصطناعي.



وأشار وراق إلى أنّ الاتفاق يترجم الجامعة بإعداد كوادر قادرة على قيادة الرقمي، عبر ربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل والتحوّل الرقمي. بدوره، أكّد يزبك التزام مايكروسوفت بدعم المبادرات التعليمية والتدريبية التي تُنمّي المهارات الرقمية وتمكّن المجتمع الأكاديمي من المشاركة بثقة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.



وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير ودمج برامج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الأكاديمية ومبادرات التدريب، وتوسيع تبادل المعرفة، وتنفيذ أنشطة مشتركة تعزّز الابتكار والتقدّم التعليمي والتكنولوجي.

