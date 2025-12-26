فعاليات "Pitch" تعود إلى بيروت لتعزيز ريادة الأعمال وربطها بالاغتراب

أعلنت الشبكة العالمية للمهنيين اللبنانيين في الاغتراب (LIFE) إعادة تنظيم فعاليات Pitch في للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تهدف إلى دعم روّاد الأعمال اللبنانيين وتعزيز منظومة الشركات الناشئة محليًا.



واستضاف Beirut Digital District الحدث، الذي جمع روّاد أعمال من مع مستثمرين ومرشدين من الاغتراب، وشهد مشاركة تسع شركات ناشئة لبنانية عرضت مشاريعها ضمن برنامج تضمن دعمًا تحضيريًا وإرشاديًا للمؤسسين.



وتخلّل الفعالية جلستان حواريتان، الأولى مع مؤسس Toters تميم خلفا، والثانية مع لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، قبل أن تُختتم بغداء تواصلي لتعزيز الشراكات المهنية.



ونُظّم الحدث بالشراكة مع عدد من صناديق الاستثمار والشركاء، بينهم MEVP، في إطار دعم طويل الأمد لنمو الشركات الناشئة .



وأكدت المديرة التنفيذية لمبادرة Promote في LIFE أن ريادة الأعمال في لبنان لا تزال قادرة على الصمود، فيما اعتبر مؤسس Chimera Cybersecurity حكمت كسّير أن عودة هذه الفعاليات تعيد بيروت إلى المشهد الريادي العالمي.



وختمت LIFE بالتشديد على أن إعادة Pitch إلى بيروت تجسّد التزامها ربط الطموح المحلي بالفرص العالمية، عبر الإرشاد والشبكات ورأس المال، في الداخل والخارج.

