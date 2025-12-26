هيئة الحج والعمرة تبحث مع السفير السعودي ترتيبات موسم 2026

زار رئيس هيئة الحج والعمرة في القاضي محمد مكاوي سفير في لبنان الدكتور ، وأطلعه على تفاصيل عمل الهيئة والتحضيرات لموسم الحج والعمرة 2026.



وأفاد مكاوي بأن السفير أكّد دعم لجهود الهيئة بما يضمن نجاح الموسم، مثنيًا على الأداء الذي شهد تطويرًا ملموسًا في خدمة الحجاج اللبنانيين، وبما ينسجم مع النهج المعتمد في ، ولا سيما لجهة الشفافية والموضوعية واعتماد معايير الاستحقاق.



كما عرض مكاوي الإجراءات المعتمدة لاختيار أسماء حجاج عام 2026، مؤكّدًا استمرار تنفيذ رؤية تطويرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام.



وختم مكاوي بتوجيه الشكر للمملكة على التسهيلات والتنظيم المتقن في مواسم الحج، معتبرًا أن التكامل في العمل معها يشكّل ركيزة أساسية لنجاح أي موسم.

