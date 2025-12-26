تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
هيئة الحج والعمرة تبحث مع السفير السعودي ترتيبات موسم 2026
Lebanon 24
26-12-2025
|
06:58
زار رئيس هيئة الحج والعمرة في
لبنان
القاضي محمد مكاوي سفير
المملكة العربية السعودية
في لبنان الدكتور
وليد بخاري
، وأطلعه على تفاصيل عمل الهيئة والتحضيرات لموسم الحج والعمرة 2026.
وأفاد مكاوي بأن السفير
بخاري
أكّد دعم
المملكة
لجهود الهيئة بما يضمن نجاح الموسم، مثنيًا على الأداء الذي شهد تطويرًا ملموسًا في خدمة الحجاج اللبنانيين، وبما ينسجم مع النهج المعتمد في
السعودية
، ولا سيما لجهة الشفافية والموضوعية واعتماد معايير الاستحقاق.
كما عرض مكاوي الإجراءات المعتمدة لاختيار أسماء حجاج عام 2026، مؤكّدًا استمرار تنفيذ رؤية تطويرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام.
وختم مكاوي بتوجيه الشكر للمملكة
العربية السعودية
على التسهيلات والتنظيم المتقن في مواسم الحج، معتبرًا أن التكامل في العمل معها يشكّل ركيزة أساسية لنجاح أي موسم.
Advertisement
