تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في ظروف غامضة.. العثور على جثة جدّة وحفيدتها في أحد المخيمات اللبنانية

Lebanon 24
26-12-2025 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1460155-639023546049200065.png
Doc-P-1460155-639023546049200065.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر صباح اليوم على جدة تُدعى "إ.ع" وحفيدتها "م.أ" متوفيتين داخل منزل في مخيم البداوي، فيما أُصيبت امرأتان هما "ت.ن" و"ل.أ" في ظروف لا تزال غامضة حتى الساعة، بحسب مندوبة "لبنان24".

وفورًا، نُقلت الجثتان إلى مستشفى الهلال في مخيم البداوي، بينما نُقلت إحدى المصابتين إلى مستشفى سيدة زغرتا لتلقي العلاج، في حين جرى نقل المصابة الثانية إلى مستشفى المظلوم.

ولم تُعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية للوفاة، إذ تشير بعض المعطيات إلى احتمال "الاختناق بالفحم"، بينما رجّحت مصادر أخرى أن يكون السبب "تسممًا غذائيًا"، من دون أي تأكيد رسمي حتى اللحظة.

وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بانتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي والنتائج المخبرية لتحديد السبب الفعلي للوفاة وكشف ملابسات الحادثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في ظروف غامضة.. وفاة صانع محتوى أميركي شهير
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحقيق بدأ.. مجنّد إسرائيلي وُجد ميتًا بظروف غامضة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة غامضة تهزّ وسائل التواصل.. العثور على جثة مؤثرة شابة!
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام في بيان: العثور على جثة أحد الجنود الإسرائيليين في غزة وجاري ترتيب إجراءات لتسليمها
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

مستشفى المظلوم

مستشفى الهلال

مستشفى سيدة

صباح اليوم

لبنان24

الهلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2025-12-26
Lebanon24
14:43 | 2025-12-26
Lebanon24
14:40 | 2025-12-26
Lebanon24
14:37 | 2025-12-26
Lebanon24
14:30 | 2025-12-26
Lebanon24
14:24 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24