في ظروف غامضة.. العثور على جثة جدّة وحفيدتها في أحد المخيمات اللبنانية

عُثر على جدة تُدعى "إ.ع" وحفيدتها "م.أ" متوفيتين داخل منزل في مخيم البداوي، فيما أُصيبت امرأتان هما "ت.ن" و"ل.أ" في ظروف لا تزال غامضة حتى الساعة، بحسب مندوبة " ".



وفورًا، نُقلت الجثتان إلى في مخيم البداوي، بينما نُقلت إحدى المصابتين إلى لتلقي العلاج، في حين جرى نقل المصابة الثانية إلى .



ولم تُعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية للوفاة، إذ تشير بعض المعطيات إلى احتمال "الاختناق بالفحم"، بينما رجّحت مصادر أخرى أن يكون السبب "تسممًا غذائيًا"، من دون أي تأكيد رسمي حتى اللحظة.



وحضرت المختصة إلى المكان وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بانتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي والنتائج المخبرية لتحديد السبب الفعلي للوفاة وكشف ملابسات الحادثة.

