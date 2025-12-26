لقاء حشيشو ووفد "سويس بركة"… تأكيد على التضامن الاجتماعي

استقبل منسّق في والجنوب وفد جمعية سويس بركة، الذي وجّه دعوة للتيار لحضور الافتتاح الرسمي لمركز الجمعية في صيدا، المقرّر الأحد في الرابع من كانون الثاني، برعاية .



وأشاد حشيشو بدور الجمعية، ولا سيّما خلال حرب أيلول في دعم والعائلات المتعفّفة، مؤكّدًا أهمية العمل الأهلي والتكافلي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

