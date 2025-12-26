عن "حكاية أبو عمر".. ماذا قال الشيخ خلدون عريمط؟

قال الشيخ عريمط إن "جهة محلية سياسية" اختلقت حكاية " " لصنع "بطولة" لنفسها على حساب الناس، معتبرًا أن الرواية برمّتها "كذبة راجح" حصلت عبر "تعذيب" شخص وإجباره على اعتراف "كاذب".



وفي وقتٍ سابق، تقدّم عريمط بواسطة وكيله القانوني المحامي مرهف عريمط، بإخبار أمام في ، بجرائم "نشر "، و"التهديد"، و"القدح والذم والافتراء"، و"المسّ بالسمعة والكرامة"، و"إساءة استعمال ومنصات التواصل الاجتماعي"، و"إثارة البلبلة"، وذلك سنداً إلى القوانين المرعية الإجراء.



وطال الإخبار كل من يظهره التحقيق من أشخاص معلومين ومذكوري الأسماء من دون استثناء، إضافة إلى أشخاص مجهولين، وناشرين وصحافيين.

