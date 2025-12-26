سرقة محل كاميرات في صور… وأمن الدولة يوقف الفاعل

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، بيان أفاد بأنّ الإقليمية – أوقفت السوري (م.ز.)، بعد متابعته بجرم سرقة محتويات محل لبيع كاميرات تصوير.



وأوضح البيان أنّ الموقوف أقدم على تسليم المسروقات لأحد الأشخاص، الذي عمل على عرضها للبيع عبر مجموعات على تطبيق .



وأشار إلى أنّه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحقّه، بإشارة المختص.

