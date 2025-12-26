تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سرقة محل كاميرات في صور… وأمن الدولة يوقف الفاعل

Lebanon 24
26-12-2025 | 07:37
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان أفاد بأنّ مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صور أوقفت السوري (م.ز.)، بعد متابعته بجرم سرقة محتويات محل لبيع كاميرات تصوير.

وأوضح البيان أنّ الموقوف أقدم على تسليم المسروقات لأحد الأشخاص، الذي عمل على عرضها للبيع عبر مجموعات على تطبيق واتساب.

وأشار إلى أنّه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحقّه، بإشارة القضاء المختص.
