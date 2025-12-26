تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

القطان: نزع السلاح في ظل الاعتداءات مغامرة خطيرة

Lebanon 24
26-12-2025 | 07:49
حذّر رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد القطان من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، معتبرًا أنّ الأعياد تحلّ فيما الخروقات الجوية والاعتداءات الميدانية لا تتوقف، ولا سيّما في البقاع والجنوب.

وانتقد القطان ما وصفه بخطاب داخلي "لا يخدم إلا العدو"، داعيًا اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، إلى التنبه لخطر إسرائيل، محذرًا من أنّ أي اعتقاد بإمكان حصر الاستهداف بطائفة أو فئة هو وهم، لأن العدو يستهدف لبنان بأكمله.

وشدّد على أنّ أي طرح لنزع السلاح في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات يشكّل «مغامرة خطيرة»، داعيًا إلى توحيد الصف والكلمة في مواجهة العدو، ومؤكدًا أنّ الرهان على إسرائيل لإضعاف المقاومة يعني "انتحارًا وطنيًا".

وختم بالدعوة إلى حفظ لبنان ووحدة اللبنانيين، محذرًا من عواقب أي تعاون داخلي مع العدو، ومؤكدًا ضرورة التكاتف في مواجهة ما وصفه بأعداء لبنان والإنسانية.
