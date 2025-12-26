القطان: نزع السلاح في ظل الاعتداءات مغامرة خطيرة

حذّر رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور من استمرار الاعتداءات على ، معتبرًا أنّ الأعياد تحلّ فيما الخروقات الجوية والاعتداءات الميدانية لا تتوقف، ولا سيّما في والجنوب.



وانتقد ما وصفه بخطاب داخلي "لا يخدم إلا العدو"، داعيًا اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، إلى التنبه لخطر ، محذرًا من أنّ أي اعتقاد بإمكان حصر الاستهداف بطائفة أو فئة هو وهم، لأن العدو يستهدف لبنان بأكمله.



وشدّد على أنّ أي طرح لنزع السلاح في ظل استمرار والاعتداءات يشكّل «مغامرة خطيرة»، داعيًا إلى توحيد الصف والكلمة في مواجهة العدو، ومؤكدًا أنّ الرهان على إسرائيل لإضعاف يعني "انتحارًا وطنيًا".



وختم بالدعوة إلى ووحدة اللبنانيين، محذرًا من عواقب أي تعاون داخلي مع العدو، ومؤكدًا ضرورة التكاتف في مواجهة ما وصفه بأعداء لبنان والإنسانية.

Advertisement