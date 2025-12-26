تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحكومة لم تقنع ٩ وزراء... فكيف ستقنع المودعين؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-12-2025 | 08:53
تساءلت مصادر اقتصادية في معرض تعليقها على عدم تصويت تسعة وزراء على مشروع قانون الفجوة المالية عن قدرة الحكومة على اقناع المودعين بجدوى مفاعيل هذا المشروع، الذي تعتبره ولد ميتا. وأشارت إلى أن استعجال الحكومة في إقرار هذا المشروع بصيغته الحالية سيدخل البلاد في سجال له أول وليس له آخر، وكان حري بها أن تشرك أصحاب الاختصاص في صياغته قبل عرضه على الحكومة.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الفجوة

"خاص لبنان24"

