شراكة جديدة لربط طلاب NDU بسوق العمل عبر الذكاء الاصطناعي

وقّعت جامعة سيدة اللويزة (NDU) ومجموعة أ.ن. بوخاطر (ANB) وLayer10 اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية في مجال ، خلال احتفال أُقيم في للجامعة.



وتهدف الاتفاقية إلى ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل عبر برنامج تدريبي تطبيقي متقدّم، يتيح لطلاب NDU الانخراط بدوام كامل في مشاريع ذكاء اصطناعي داخل مؤسسات ANB وLayer10، ولا سيما في مجالات الأتمتة، وهندسة البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع السيارات.



وبموجب الاتفاق، توفّر مجموعة ANB الإرشاد والدعم اللوجستي وبيئة العمل، فيما تتولّى Layer10 الإشراف التقني والتأهيل المهني، على أن يتم اختيار الطلاب وفق معايير ومهنية محددة.



وأكد الأب بشارة أن الشراكة تندرج ضمن رؤية الجامعة لفتح مهنية حقيقية أمام طلابها، مشدّدًا على الجمع بين الكفاءة التقنية والقيم الإنسانية. ، شدّد أنطوان بوخاطر على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والجامعات لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والحد من هجرة الكفاءات، فيما اعتبر كارل نعمة أن الاتفاقية تشكّل خطوة أساسية لإعداد جيل قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.



ووفق بيان الجامعة، تسهم الاتفاقية في تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في ، من خلال مشاريع واقعية تشمل الإدارة الذكية للمخزون، ونماذج التسعير، وتحسين تجربة العملاء، وأتمتة العمليات التشغيلية.

