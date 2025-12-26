تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

شراكة جديدة لربط طلاب NDU بسوق العمل عبر الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
26-12-2025 | 09:20
Doc-P-1460209-639023628249425423.png
Doc-P-1460209-639023628249425423.png photos 0
وقّعت جامعة سيدة اللويزة (NDU) ومجموعة أ.ن. بوخاطر (ANB) وLayer10 اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال احتفال أُقيم في الحرم الرئيسي للجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل عبر برنامج تدريبي تطبيقي متقدّم، يتيح لطلاب NDU الانخراط بدوام كامل في مشاريع ذكاء اصطناعي داخل مؤسسات ANB وLayer10، ولا سيما في مجالات الأتمتة، وهندسة البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع السيارات.

وبموجب الاتفاق، توفّر مجموعة ANB الإرشاد والدعم اللوجستي وبيئة العمل، فيما تتولّى Layer10 الإشراف التقني والتأهيل المهني، على أن يتم اختيار الطلاب وفق معايير أكاديمية ومهنية محددة.

وأكد رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري أن الشراكة تندرج ضمن رؤية الجامعة لفتح آفاق مهنية حقيقية أمام طلابها، مشدّدًا على الجمع بين الكفاءة التقنية والقيم الإنسانية. من جهته، شدّد أنطوان بوخاطر على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والجامعات لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والحد من هجرة الكفاءات، فيما اعتبر كارل نعمة أن الاتفاقية تشكّل خطوة أساسية لإعداد جيل قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ووفق بيان الجامعة، تسهم الاتفاقية في تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في لبنان، من خلال مشاريع واقعية تشمل الإدارة الذكية للمخزون، ونماذج التسعير، وتحسين تجربة العملاء، وأتمتة العمليات التشغيلية.
الذكاء الاصطناعي

رئيس الجامعة

أكاديمية

من جهته

الرئيسي

الخوري

الحرم

