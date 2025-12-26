مرقص يتحفّظ على "الفجوة المالية" ويؤكد حماية المودعين

أعرب المحامي د.بول عن "تحفظه على مشروع قانون المالية"، مشددا على " ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد"، مشيرا إلى "غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع".

