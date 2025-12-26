حاصباني: وزراء القوات اللبنانية صوتوا ضد قانون "تعميق الفجوة"

كتب على منصة "اكس" أن وزراء ⁧‫القوات اللبنانية‬⁩ صوتوا ضد قانون "تعميق " الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى.

