بهاء الحريري: التفجير في حمص عمل جبان ويضرب الأمن والاستقرار

كتب على منصة اكس: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف الإمام في حي وادي بمدينة حمص اليوم، وهو عمل جبان يستهدف بيوت الله والمصلين الأبرياء ويضرب الأمن والاستقرار.



نعرب عن تضامننا الكامل مع شعبًا ودولة في مواجهة الإرهاب والفتنة، والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

Advertisement