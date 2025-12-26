تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بهاء الحريري: التفجير في حمص عمل جبان ويضرب الأمن والاستقرار

Lebanon 24
26-12-2025 | 09:48
Doc-P-1460221-639023644902394593.jpg
Doc-P-1460221-639023644902394593.jpg photos 0
كتب بهاء الحريري على منصة اكس: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف جامع الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية اليوم، وهو عمل جبان يستهدف بيوت الله والمصلين الأبرياء ويضرب الأمن والاستقرار.

نعرب عن تضامننا الكامل مع سوريا شعبًا ودولة في مواجهة الإرهاب والفتنة، والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى". 
