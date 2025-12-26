نصّار: المشروع ناقص قانونياً ومالياً ويهدد حقوق المودعين

صوّت وزير العدل عادل نصّار في جلسة ضد مشروع قانون المالية، مبرّرًا موقفه بضرورة إجراء تدقيق جنائي شامل في أسباب الأزمة المالية، يطال الدولة ومصرف والمصارف، قبل وبعد انتفاضة 17 تشرين.



وأوضح نصّار أنّ المشروع المطروح يفتقر إلى وضوح كافٍ في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات، كما لا يحدّد بشكل واضح النتائج المتوقعة لناحية تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم. كذلك أشار إلى وجود إشكاليات تقنية وقانونية، تتصل بحق الطعن وتحديد الجهة المخوّلة حسم مسألة الدين بين الدولة ومصرف لبنان وسواها من المسائل العالقة.



وفي المقابل، شدّد نصّار على أهمية إقرار قانون لمعالجة الفجوة المالية ، شرط أن يستوفي المعايير القانونية والمالية الكفيلة بحماية حقوق المودعين وتحقيق المساءلة.

