مخزومي: الرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف دور العبادة

دان بشدة الجريمة الإرهابية التي طالت المصلين في أحد مساجد حمص اليوم.



وأكد عبر منصة "أكس"، الرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف دور العبادة"، وقال: "كل التضامن مع في معركتها ضد الإرهاب، وفي مسيرتها نحو تقوم على الحرية والديموقراطية والعدالة. أتوجه بأحر التعازي إلى الرئيس السوري والشعب السوري ، وإلى أسر الضحايا والجرحى، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

