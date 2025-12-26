مطر: التفجير إنذار بجسامة التحديات التي تواجه سوريا

كتب النائب ، عبر منصة "أكس": "يمثل التفجير الإرهابي لمسجد الإمام علي، في ، إنذارا بجسامة التحديات التي تواجه الجديدة وقيادتها الجديدة، التي تحمل عبء التصدي لتركة ثقيلة خلفها نصف قرن من الإستبداد الأسدي، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمها الإرهاب الذي رعاه النظام البعثي وتاجر به".

وأكد أن "الإرهاب بكل أشكاله وجهاته ومصادره مرفوض. قلبنا دائما مع أهلنا بسوريا وأملنا في تثبيت اللحمة الوطنية وإعادة سوريا المستقرة الى مكانتها في المنطقة والعالم".