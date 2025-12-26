تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

زعيتر: الوحدة الوطنية السبيل الوحيد لخلاص لبنان

Lebanon 24
26-12-2025 | 11:50
زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر على رأس وفد من قيادة حركة "أمل" في إقليم البقاع، رئيس أساقفة بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا، في مقر المطرانية بمدينة بعلبك، وقدم له التهاني لمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتمنى زعيتر بأن "يعيد الله هذه الأيام المجيدة على لبنان بالخلاص والاستقرار"، مشيرا إلى مواقف الرئيس نبيه بري التي تعتبر أن "عيد الميلاد هذا العام، الذي يمتزج فيه ألم الجنوب وفلسطين بأمل القيامة، يدعونا أكثر من أي وقت مضى لفتح القلوب والعقول، والتمسك بالوحدة الوطنية كسبيل وحيد لخلاص لبنان، والبقاء على ثوابت العيش المشترك".

وختم زعيتر مؤكدا أن "حركة أمل ستبقى صمام أمان للوحدة الوطنية، مستمدةً قوتها من المحبة والتعاون مع كافة المكونات الروحية في البقاع ولبنان، ليبقى الوطن وطناً نهائياً لجميع أبنائه".

وبدوره رحب المطران فرحا بالوفد، مثمناً "هذه المبادرة التي تعكس عمق الروابط الأخوية في منطقة البقاع"، مشدداً على أن "بعلبك ستبقى دائماً نموذجاً للالتقاء الإنساني والإيماني". (الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

الرئيس نبيه بري

الوحدة الوطنية

عيد الميلاد

نبيه بري

حركة أمل

البقاع

فلسطين

