تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
زعيتر: الوحدة الوطنية السبيل الوحيد لخلاص لبنان
Lebanon 24
26-12-2025
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر على رأس وفد من قيادة حركة "أمل" في إقليم
البقاع
، رئيس أساقفة
بعلبك
الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا، في مقر المطرانية بمدينة بعلبك، وقدم له التهاني لمناسبة
عيد الميلاد
المجيد.
وتمنى زعيتر بأن "يعيد الله هذه الأيام المجيدة على
لبنان
بالخلاص والاستقرار"، مشيرا إلى مواقف
الرئيس نبيه بري
التي تعتبر أن "عيد الميلاد هذا العام، الذي يمتزج فيه ألم الجنوب وفلسطين بأمل القيامة، يدعونا أكثر من أي وقت مضى لفتح القلوب والعقول، والتمسك بالوحدة الوطنية كسبيل وحيد لخلاص لبنان، والبقاء على ثوابت العيش المشترك".
وختم زعيتر مؤكدا أن "
حركة أمل
ستبقى صمام أمان للوحدة الوطنية، مستمدةً قوتها من المحبة والتعاون مع كافة المكونات الروحية في البقاع ولبنان، ليبقى الوطن وطناً نهائياً لجميع أبنائه".
وبدوره رحب المطران فرحا بالوفد، مثمناً "هذه المبادرة التي تعكس عمق الروابط الأخوية في منطقة البقاع"، مشدداً على أن "بعلبك ستبقى دائماً نموذجاً للالتقاء الإنساني والإيماني". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيقِ أهدافنا الوطنية ومصلحة لبنان العليا
Lebanon 24
الرئيس عون: التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيقِ أهدافنا الوطنية ومصلحة لبنان العليا
26/12/2025 22:09:27
26/12/2025 22:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلة أميركيّة: هذا هو السبيل الوحيد لمنع الإنزلاق نحو مُواجهة كُبرى بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
مجلة أميركيّة: هذا هو السبيل الوحيد لمنع الإنزلاق نحو مُواجهة كُبرى بين لبنان وإسرائيل
26/12/2025 22:09:27
26/12/2025 22:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي المنى في ساحة الشهداء: نصلّي معاً لخلاص لبنان وتحصين شراكته الوطنية
Lebanon 24
أبي المنى في ساحة الشهداء: نصلّي معاً لخلاص لبنان وتحصين شراكته الوطنية
26/12/2025 22:09:27
26/12/2025 22:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: إقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: إقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة
26/12/2025 22:09:27
26/12/2025 22:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الرئيس نبيه بري
الوحدة الوطنية
عيد الميلاد
نبيه بري
حركة أمل
البقاع
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
بلدية الصرفند: استمرار الحملات التفتيشية وإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين
Lebanon 24
بلدية الصرفند: استمرار الحملات التفتيشية وإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين
15:04 | 2025-12-26
26/12/2025 03:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع قانون الفجوة المالية امام طريق شاق ...
Lebanon 24
مشروع قانون الفجوة المالية امام طريق شاق ...
15:00 | 2025-12-26
26/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحفّظ قانوني على "الفجوة المالية": خطوة أولى غير كافية
Lebanon 24
تحفّظ قانوني على "الفجوة المالية": خطوة أولى غير كافية
14:50 | 2025-12-26
26/12/2025 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابته خطيرة… مجهولان يطلقان النار على مواطن في طرابلس!
Lebanon 24
إصابته خطيرة… مجهولان يطلقان النار على مواطن في طرابلس!
14:43 | 2025-12-26
26/12/2025 02:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأساتذة المتقاعدون ضحايا "قانون الفجوة المالية"
Lebanon 24
الأساتذة المتقاعدون ضحايا "قانون الفجوة المالية"
14:40 | 2025-12-26
26/12/2025 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:04 | 2025-12-26
بلدية الصرفند: استمرار الحملات التفتيشية وإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين
15:00 | 2025-12-26
مشروع قانون الفجوة المالية امام طريق شاق ...
14:50 | 2025-12-26
تحفّظ قانوني على "الفجوة المالية": خطوة أولى غير كافية
14:43 | 2025-12-26
إصابته خطيرة… مجهولان يطلقان النار على مواطن في طرابلس!
14:40 | 2025-12-26
الأساتذة المتقاعدون ضحايا "قانون الفجوة المالية"
14:37 | 2025-12-26
نتنياهو ينتظر الموافقة لتصعيد عملياته ضد حزب الله.. قناة إسرائيلية تكشف
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 22:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 22:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 22:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24