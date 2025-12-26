زعيتر: الوحدة الوطنية السبيل الوحيد لخلاص لبنان

زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر على رأس وفد من قيادة حركة "أمل" في إقليم ، رئيس أساقفة الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا، في مقر المطرانية بمدينة بعلبك، وقدم له التهاني لمناسبة المجيد.وتمنى زعيتر بأن "يعيد الله هذه الأيام المجيدة على بالخلاص والاستقرار"، مشيرا إلى مواقف التي تعتبر أن "عيد الميلاد هذا العام، الذي يمتزج فيه ألم الجنوب وفلسطين بأمل القيامة، يدعونا أكثر من أي وقت مضى لفتح القلوب والعقول، والتمسك بالوحدة الوطنية كسبيل وحيد لخلاص لبنان، والبقاء على ثوابت العيش المشترك".وختم زعيتر مؤكدا أن " ستبقى صمام أمان للوحدة الوطنية، مستمدةً قوتها من المحبة والتعاون مع كافة المكونات الروحية في البقاع ولبنان، ليبقى الوطن وطناً نهائياً لجميع أبنائه".وبدوره رحب المطران فرحا بالوفد، مثمناً "هذه المبادرة التي تعكس عمق الروابط الأخوية في منطقة البقاع"، مشدداً على أن "بعلبك ستبقى دائماً نموذجاً للالتقاء الإنساني والإيماني". (الوكالة الوطنية)