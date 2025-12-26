أبو فاعور: الجيش يقوم بجهد جبار

تمنى عضو كتلة "اللقاء " النائب وائل ابو فاعور في خلال جولته الميلادية على زحلة، أن تحمل الأيام المقبلة انفراجات سياسية واقتصادية واجتماعية"، وقال: "إن الرسمي عبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قام بمبادرات متقدمة، وقدم منطقا متماسكا يعري الإدعاءات الاسرائيلية، وأعطى مبررات كافية لأصدقاء لبنان لردع الاعتداءات الاسرائيلية".

وأضاف من مطرانية زحلة : "المخاطر لا تزال قائمة، لكن لبنان الرسمي قدم مبادرات دحضت السردية الاسرائيلية، والجيش اللبناني يقوم بجهد جبار، ولديه صدقية كبرى على المستوى المحلي والعربي والدولي، وأبرز مثال على ذلك هو اللقاء الذي انعقد في ويؤمل منه الكثير".

، توجه المطران جوزيف معوض إلى أبو فاعور بالقول: "‏التحية لشخصك ، الشخصية الوطنية السياسية المعروفة، هذه الكفاءة الساطعة وأيضا هذه الشخصية التي لديها نشاطاتها، لا سيما في راشيا، النشاطات التي تجمع الأفرقاء من مختلف الاطياف، وهذا يظهر مسعاكم لتشديد الأواصر بين مختلف الاطياف في لبنان، وهذا يعكس وجه لبنان".

أضاف: "هذه الأعياد ليست فقط مناسبات دينية، إنما مناسبات للتلاقي الاجتماعي بين بعضنا البعض لتقوية هذه الأواصر التي تجمعنا".

ثم زار أبو فاعور والوفد المرافق مطرانية زحلة الكاثوليكية مهنئا النائب الأسقفي العام الأرشمندريت إيلي معلوف ممثلا راعي الأبرشية المطران إبراهيم مخايل إبراهيم.

واطمأن ابو فاعور الى صحة المطران إبراهيم.

وزار أبو فاعور راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري في دار الكنيسة في قب الياس مهنئا بالاعياد، وتم عرض الاوضاع العامة.

وشكر المطران الصوري لأبو فاعور والوفد المرافق زيارتهم، آملا ان تحمل الأعياد انفراجات على المستوى الوطني وان يستعيد لبنان دوره وموقعه".