الحاج حسن: الأولويات الوطنية تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل

اعتبر رئيس "تكتل " النائب الدكتور حسين أن "الأولويات الوطنية بالنسبة لمن لديه معيار حق في الوطنية والسيادة هي: وقف العدوان على والإلتزام بوقف إطلاق النار، الانسحاب من كل أراضينا المحتلة، عودة الأسرى اللبنانيين، وبدء الإعمار قبل مناقشة أي أمر آخر. وبعد ذلك اللبنانيون هم المعنيون بمناقشة استراتيجية الدفاع الوطني، واستراتيجيه الأمن الوطني، للدفاع عن لبنان أمام عدو يعلن يوميا بوضوح عن أهدافه وعدوانيته، ليس الآن فحسب، بل في ".وقال خلال حفل تأبيني في بلدة بيت شاما البقاعية: "ليست المسؤولية بأن نستسلم ونسلم لعدونا أو لأمريكا وداعمة وممولة هذا العدو، وليست بتبني السردية والمطالب الأميركيه التي هي في الحقيقة مطالب إسرائيلية، بل المسؤولية هي في تحصين وحدتنا الوطنية التي هي سلاحنا الأمضى في مواجهة كل الأخطار".وختم مؤكدا أن " كيان سرطاني لا شرعية له، وسيبقى عدوا لأمتنا، ولن يستطيع أن يصبح كيانا طبيعيا في هذه المنطقة ولو طبَّع معه الكثيرون، فالحق سيبقى حقا، والباطل باطلا، نستمر في نصرة الحق ورفض الباطل".