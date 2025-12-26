تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحاج حسن: الأولويات الوطنية تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل

Lebanon 24
26-12-2025 | 13:34
Doc-P-1460298-639023782635638312.png
Doc-P-1460298-639023782635638312.png photos 0
اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن "الأولويات الوطنية بالنسبة لمن لديه معيار حق في الوطنية والسيادة هي: وقف العدوان على لبنان والإلتزام بوقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي من كل أراضينا المحتلة، عودة الأسرى اللبنانيين، وبدء الإعمار قبل مناقشة أي أمر آخر. وبعد ذلك اللبنانيون هم المعنيون بمناقشة استراتيجية الدفاع الوطني، واستراتيجيه الأمن الوطني، للدفاع عن لبنان أمام عدو يعلن يوميا بوضوح عن أهدافه وعدوانيته، ليس الآن فحسب، بل في المستقبل". 

وقال خلال حفل تأبيني في بلدة بيت شاما البقاعية: "ليست المسؤولية بأن نستسلم ونسلم لعدونا أو لأمريكا حامية وداعمة وممولة هذا العدو، وليست بتبني السردية الإسرائيلية والمطالب الأميركيه التي هي في الحقيقة مطالب إسرائيلية، بل المسؤولية هي في تحصين وحدتنا الوطنية التي هي سلاحنا الأمضى في مواجهة كل الأخطار".

وختم مؤكدا أن "إسرائيل كيان سرطاني لا شرعية له، وسيبقى عدوا لأمتنا، ولن يستطيع أن يصبح كيانا طبيعيا في هذه المنطقة ولو طبَّع معه الكثيرون، فالحق سيبقى حقا، والباطل باطلا، وسوف نستمر في نصرة الحق ورفض الباطل".
 
