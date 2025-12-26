تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-12-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1460308-639023800347230916.jpg
Doc-P-1460308-639023800347230916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر مرتبطة بشركة "ويش" لـ"لبنان24" إن عمليات تحويل الأموال عادت إلى طبيعتها بعدما توقفت لبعض الوقت، هذا المساء.

وقالت المصادر إن خللاً ظهر لدى مختلف المكاتب، حيث توقفت عمليات التحويل مرحلياً بسبب عطل تقني.

وأوضحت المصادر أن نظام العمل يعمل من دون أي مشاكل، بينما عمليات التحويل على التطبيق الخاص بالشركة شهدت عطلاً تم العمل على حله ما جعل عمليات التحويل تنتظم مجدداً.

وأكد المصدر أن مختلف المكاتب واصلت عمليات سحب الأموال بشكل طبيعي باستثناء التحويلات نظراً للعطل الذي حصل، مشيرة إلى أن الخلل التقني جاء نظراً لوجود ضغوط يومية على عمليات التحويل.

وكانت الشركة أعلنت، مساء، أنها واجهت مشكلة تقنية داخل التطبيق.
 
وأشارت إلى الفريق التقني يعمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن.
 
ووجهت الشركة شكرها للمستخدمين على تفهّمهم.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات اللبنانية" ترد على "تهمة الوشاية": مواقفنا واضحة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لمُستخدمي "ألفا" في الجنوب.. بيانٌ جديد من الشركة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:39:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

في أسرع وقت ممكن

هذا المساء

لبنان24

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2025-12-26
Lebanon24
16:36 | 2025-12-26
Lebanon24
15:40 | 2025-12-26
Lebanon24
15:39 | 2025-12-26
Lebanon24
15:30 | 2025-12-26
Lebanon24
15:18 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24