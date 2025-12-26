لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم

قالت مصادر مرتبطة بشركة "ويش" لـ" " إن عمليات تحويل الأموال عادت إلى طبيعتها بعدما توقفت لبعض الوقت، .



وقالت المصادر إن خللاً ظهر لدى مختلف المكاتب، حيث توقفت عمليات التحويل مرحلياً بسبب عطل تقني.



وأوضحت المصادر أن نظام العمل يعمل من دون أي مشاكل، بينما عمليات التحويل على التطبيق الخاص بالشركة شهدت عطلاً تم العمل على حله ما جعل عمليات التحويل تنتظم مجدداً.



وأكد المصدر أن مختلف المكاتب واصلت عمليات سحب الأموال بشكل طبيعي باستثناء التحويلات نظراً للعطل الذي حصل، مشيرة إلى أن الخلل التقني جاء نظراً لوجود ضغوط يومية على عمليات التحويل.



وكانت الشركة أعلنت، مساء، أنها واجهت مشكلة تقنية داخل التطبيق.



وأشارت إلى الفريق التقني يعمل على معالجة المشكلة .



ووجهت الشركة شكرها للمستخدمين على تفهّمهم.

