نيران إسرائيلية تستهدف اليونيفيل.. وبيان!

صدر عن قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في "اليونيفيل"، البيان الآتي: "سقطت نيران رشاشات ثقيلة من مواقع الجيش جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقوات المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" كانت تتفقد عائقاً في قرية بسطرا. وجاء إطلاق النار عقب انفجار في مكان قريب".





أضاف البيان: "وبينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات اليونيفيل، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن. وفي حادثة منفصلة اليوم في بلدة كفرشوبا، أبلغت دورية حفظ سلام أخرى، كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها".





تابع البيان: "وكانت اليونيفيل قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً بالأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق. وتُعدّ الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكات خطيرة لقرار 1701. نُجدد دعوتنا للجيش الإسرائيلي بالكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم".

Advertisement