تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نيران إسرائيلية تستهدف اليونيفيل.. وبيان!

Lebanon 24
26-12-2025 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1460319-639023814584877460.webp
Doc-P-1460319-639023814584877460.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل"، البيان الآتي: "سقطت نيران رشاشات ثقيلة صباح اليوم من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" كانت تتفقد عائقاً على الطريق في قرية بسطرا. وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب". 


أضاف البيان: "وبينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات اليونيفيل، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن. وفي حادثة منفصلة اليوم في بلدة كفرشوبا، أبلغت دورية حفظ سلام أخرى، كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها". 


تابع البيان: "وكانت اليونيفيل قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً بالأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق. وتُعدّ الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. نُجدد دعوتنا للجيش الإسرائيلي بالكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان من الجيش بعد الاعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل" جنوبًا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيليّة... بيانٌ لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات اليونيفيل للقناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل صارخ
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف رسمية جنوبًا والجيش الإسرائيلي يطلق النار على "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الأمم المتحدة

الأمن الدولي

قنبلة يدوية

مجلس الأمن

صباح اليوم

الإسرائيلي

على الطريق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2025-12-26
Lebanon24
16:36 | 2025-12-26
Lebanon24
15:40 | 2025-12-26
Lebanon24
15:39 | 2025-12-26
Lebanon24
15:30 | 2025-12-26
Lebanon24
15:18 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24