من رابط توظيف إلى مساءلة قانونية… تحذير للعاطلين عن العمل

تنتشر في الآونة الأخيرة على ، لا سيما ، صفحات تدّعي توفير فرص عمل داخل وخارجه، مستهدفةً بشكل مباشر الأشخاص العاطلين عن العمل والباحثين عن أي فرصة للرزق.



هذه الصفحات تطلب من المتقدمين الدخول إلى روابط محددة وتعبئة استمارات تتضمن معلومات شخصية دقيقة، مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، مكان السكن، وأحياناً معلومات أكثر حساسية.



وبعد فترة، يتبيّن أن العديد من هذه الصفحات وهمية أو مشبوهة، وقد أُغلِق عدد منها فجأة، فيما أفاد متضررون بأنهم تعرّضوا لمشاكل قانونية أو استدعاءات للتحقيق بسبب معلومات تم استخدامها بطرق غير مشروعة.



مصادر أمنية كانت قد حذّرت سابقاً من مخاطر التفاعل مع روابط مجهولة أو جهات غير معروفة الهوية، مشيرةً إلى أن بعض هذه الصفحات قد يستخدم لأغراض استخباراتية أو احتيالية، بذريعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

Advertisement