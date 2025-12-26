تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

من رابط توظيف إلى مساءلة قانونية… تحذير للعاطلين عن العمل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-12-2025 | 14:30
تنتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك، صفحات تدّعي توفير فرص عمل داخل لبنان وخارجه، مستهدفةً بشكل مباشر الأشخاص العاطلين عن العمل والباحثين عن أي فرصة للرزق.

هذه الصفحات تطلب من المتقدمين الدخول إلى روابط محددة وتعبئة استمارات تتضمن معلومات شخصية دقيقة، مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، مكان السكن، وأحياناً معلومات أكثر حساسية.

وبعد فترة، يتبيّن أن العديد من هذه الصفحات وهمية أو مشبوهة، وقد أُغلِق عدد منها فجأة، فيما أفاد متضررون بأنهم تعرّضوا لمشاكل قانونية أو استدعاءات للتحقيق بسبب معلومات تم استخدامها بطرق غير مشروعة.

مصادر أمنية كانت قد حذّرت سابقاً من مخاطر التفاعل مع روابط مجهولة أو جهات غير معروفة الهوية، مشيرةً إلى أن بعض هذه الصفحات قد يستخدم لأغراض استخباراتية أو احتيالية، بذريعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

غير معروف

فيسبوك

دمين

ساسي

حيان

سبوك

تابع
"خاص لبنان24"

