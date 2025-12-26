نتنياهو ينتظر الموافقة لتصعيد عملياته ضد حزب الله.. قناة إسرائيلية تكشف

أفادت القناة ١٣ الاسرائيلية بأن حكومة تعتبر حاليًا أن الملف اللبناني أكثر إلحاحًا من الملف .

كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء يعتزم إقناع الرئيس الأميركي بالسماح لإسرائيل بتوسيع عملياتها ضد .

وترى القناة ١٣ ان تعتبر الضربات الأخيرة ضد حزب الله غير كافية نظرًا لسرعة إعادة بناء قدراته.

وفي الوقت نفسه، لا تتجه إسرائيل حاليًا إلى تنفيذ مناورة برية واسعة في بسبب تعقيدات الطقس الشتوي.