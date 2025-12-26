تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
نتنياهو ينتظر الموافقة لتصعيد عملياته ضد حزب الله.. قناة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
26-12-2025
|
14:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت القناة ١٣ الاسرائيلية بأن حكومة
نتنياهو
تعتبر حاليًا أن الملف اللبناني أكثر إلحاحًا من الملف
الإيراني
.
كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
يعتزم إقناع الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
بالسماح لإسرائيل بتوسيع عملياتها ضد
حزب الله
.
وترى القناة ١٣ ان
إسرائيل
تعتبر الضربات الأخيرة ضد حزب الله غير كافية نظرًا لسرعة إعادة بناء قدراته.
وفي الوقت نفسه، لا تتجه إسرائيل حاليًا إلى تنفيذ مناورة برية واسعة في
لبنان
بسبب تعقيدات الطقس الشتوي.
Advertisement
