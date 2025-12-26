إصابته خطيرة… مجهولان يطلقان النار على مواطن في طرابلس!

أقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه المدعو "ر.ع" في محلة ساحة الدفتردار – ، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ونقل الجريح إلى لتلقي العلاج، وبحسب المصادر، فإن إصابته خطيرة.

