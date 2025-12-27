تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
-1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الخارجية الفرنسي: نرحب بإقرار الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي
Lebanon 24
27-12-2025
|
00:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب
وزير الخارجية
الفرنسي
جان نويل بارو
على موقع الوزارة عبر "اكس"، بإقرار
الحكومة اللبنانية
في جلستها الأخيرة مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بمشروع "
الفجوة
المالية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متري: مشروع قانون جديد لإنصاف المودعين وعودة الانتظام المالي
Lebanon 24
متري: مشروع قانون جديد لإنصاف المودعين وعودة الانتظام المالي
27/12/2025 09:56:17
27/12/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: القوات تعارض مشروع قانون الانتظام المالي وتؤكد ضرورة استعادة الودائع بالكامل
Lebanon 24
جعجع: القوات تعارض مشروع قانون الانتظام المالي وتؤكد ضرورة استعادة الودائع بالكامل
27/12/2025 09:56:17
27/12/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المهندسين: مشروع قانون الانتظام المالي يؤسس لإدارة الانهيار
Lebanon 24
نقابة المهندسين: مشروع قانون الانتظام المالي يؤسس لإدارة الانهيار
27/12/2025 09:56:17
27/12/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
Lebanon 24
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
27/12/2025 09:56:17
27/12/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة مشروع قانون
الحكومة اللبنانية
جان نويل بارو
وزير الخارجية
اللبنانية
الفجوة
لبنان
بارو
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل انتهت ثقافة الزيارات في لبنان؟
Lebanon 24
هل انتهت ثقافة الزيارات في لبنان؟
02:30 | 2025-12-27
27/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: شطح شهيد للحق والدولة
Lebanon 24
الحريري: شطح شهيد للحق والدولة
02:07 | 2025-12-27
27/12/2025 02:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيسي: الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على لبنان
Lebanon 24
قبيسي: الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على لبنان
02:03 | 2025-12-27
27/12/2025 02:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انضمام قوات دولية لدعم الجيش في قرار حصرية السلاح غير وارد ويناقض مبدأ السيادة
Lebanon 24
انضمام قوات دولية لدعم الجيش في قرار حصرية السلاح غير وارد ويناقض مبدأ السيادة
02:00 | 2025-12-27
27/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سكرية: قانون الفجوة المالية رشوة تدفع من جيوب المودعين
Lebanon 24
سكرية: قانون الفجوة المالية رشوة تدفع من جيوب المودعين
01:58 | 2025-12-27
27/12/2025 01:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
12:13 | 2025-12-26
26/12/2025 12:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-12-27
هل انتهت ثقافة الزيارات في لبنان؟
02:07 | 2025-12-27
الحريري: شطح شهيد للحق والدولة
02:03 | 2025-12-27
قبيسي: الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على لبنان
02:00 | 2025-12-27
انضمام قوات دولية لدعم الجيش في قرار حصرية السلاح غير وارد ويناقض مبدأ السيادة
01:58 | 2025-12-27
سكرية: قانون الفجوة المالية رشوة تدفع من جيوب المودعين
01:52 | 2025-12-27
سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24