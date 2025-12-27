رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل

تتحدث جهات مالية واقتصادية عن وجود إمكانية لارتفاع قيمة الرسوم وتكاليف الكثير من المعاملات الرسمية، وذلك مطلع العام الجديد 2026.وتقول مصادر اقتصادية إنّ كثيرين سعوا لتقديم طلبات تسجيل مؤسسات وإنشاء شركات خلال الفترة الماضية مع دفع الرسوم المتوجبة عليهم، وذلك تجنباً لزيادات على التكاليف لاحقاً.