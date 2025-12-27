تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سكرية: قانون الفجوة المالية رشوة تدفع من جيوب المودعين

Lebanon 24
27-12-2025 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1460458-639024229069758474.png
Doc-P-1460458-639024229069758474.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية ان "السياسة في لبنان تتميز بالقدرة البارعة على تزوير الحقائق من خلال استخدام مفردات تجميلية تتحول معها السرقة الى هدر  ونهب المال العام وأموال المودعين الى مجرد فجوة تخفي جريمة العصر التي ارتكبت عن سابق تخطيط ووقاحة تنفيذ".

واضاف في بيان: " إن الحقيقة المرة الساطعة تقول ان هناك من امعن نهبا وتحويلا للخارج وبرعاية دولية تتربص بمستقبل البلد، وما قانون الانتظام المالي الا رشوة تدفع من جيوب المودعين ضرائب جائرة فرضت ، وسندات هي اشبه بوعود حجز مكان في الجنة. وما غياب المحاسبة الحقيقية لا الورقية الا عقابا واهانة تاريخية للمودع تترك السارق حرا طليقا حصد مكافأة صم البراءة".

وختم سكرية: "هنا يبرز السؤال ، هل يؤتمن لصوص المال العام على مشروع استنهاض بناء الدولة المنهارة مهما تكرمت وعود الدول وصناديقها ، المحملة بشروط سياسية واقتصادية تمسك البلد من عنقه وبالاذن من مدعي السيادة والمتباكين عليها ؟".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية وإسترداد أموال المودعين بعد التصويت عليه
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يعلن رفضه مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية ويطالب بإنصاف المودعين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين تحذّر: قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية يُجحف بالمودعين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة ال

نائب ال

لبنان

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2025-12-27
Lebanon24
05:54 | 2025-12-27
Lebanon24
05:51 | 2025-12-27
Lebanon24
05:41 | 2025-12-27
Lebanon24
05:36 | 2025-12-27
Lebanon24
05:31 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24