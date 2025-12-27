الحريري: شطح شهيد للحق والدولة

كتب عبر منصة اكس: ما ارساه اخي وصديقي الشهيد الوزير من فكر منفتح واعتدال صلب سيبقى منارة لمشروعنا السياسي.محمد شطح، ومعه الطالب الشهيد ، شهيدان للحق والدولة.