تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السكانر على المعابر… خطوة تعيد الثقة وتفتح باب التصدير إلى السعودية

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
27-12-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1460474-639024257449908867.webp
Doc-P-1460474-639024257449908867.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل السعي إلى إعادة تنظيم المعابر الحدودية وضبط حركة التصدير، يبرز ملف تركيب أجهزة السكانر على المعابر اللبنانيةالسورية كإحدى الخطوات العملية التي من شأنها إحداث خرق إيجابي في جدار الأزمة الاقتصادية، وفتح نافذة أمل أمام القطاعات الإنتاجية المتضررة، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية.

في هذا السياق، يؤكد رئيس هيئة "تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية" إيلي رزق أن تركيب أجهزة السكانر يشكّل تحوّلاً نوعياً في مقاربة الدولة اللبنانية لملف ضبط الحدود، بعدما شكّل غياب الرقابة الفعلية أحد الأسباب الأساسية التي أدّت إلى اهتزاز الثقة بالمنتجات اللبنانية، وبالتالي إلى إقفال أسواق خليجية رئيسية أمامها.

ويرى رزق أن هذه الخطوة لا تندرج فقط في إطار الإجراءات التقنية، بل تحمل بعداً سيادياً واقتصادياً في آن واحد، إذ تتيح مراقبة دقيقة للشحنات المتجهة إلى الخارج، وتمنع أي محاولات تهريب أو مخالفات من شأنها الإضرار بسمعة لبنان التجارية، مؤكداً أن السعودية كانت واضحة في مطالبها لجهة تشديد الرقابة وضمان سلامة الصادرات.

ويشير إلى أن اعتماد السكانر على المعابر الحدودية مع سوريا يبعث برسالة إيجابية إلى الدول المستوردة، مفادها أن لبنان جاد في معالجة الثغرات السابقة، ومستعد للالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة، ما يفتح الباب أمام إعادة فتح باب التصدير، خصوصاً للمنتجات الزراعية والصناعية التي تعتمد بشكل أساسي على الأسواق الخليجية.

ولا يغفل رزق الإشارة إلى أن هذه الخطوة، في حال استُكملت بإجراءات تنظيمية موازية وتعاون فعلي بين الأجهزة المعنية، يمكن أن تشكّل مدخلاً لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية مع السعودية، التي لطالما كانت شريكاً أساسياً للبنان وداعماً لاقتصاده.

ويختم بالتأكيد أن نجاح هذه المسار يتطلّب إرادة سياسية واضحة، واستمرارية في تطبيق الإجراءات، بعيداً من الحلول الظرفية، لأن إعادة الثقة بالمنتج اللبناني لا تتحقق بقرارات مؤقتة، بل بسياسات ثابتة تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.
وفي وقت يترقّب فيه اللبنانيون أي خطوة تخفّف من حدّة الأزمة الاقتصادية، يبقى نجاح تركيب السكانر على المعابر الحدودية اختباراً فعلياً لجدّية الدولة في استعادة الثقة المفقودة، ليس فقط مع السعودية بل مع الأسواق العربية والدولية عموماً. فإعادة فتح باب التصدير لا ترتبط بإجراء تقني واحد، بقدر ما تتطلّب التزاماً دائماً بضبط الحدود وتطبيق القوانين، بما يحفظ سمعة المنتج اللبناني ويعيد تثبيت موقع لبنان على خارطة التبادل التجاري الإقليمي.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي: خطوة السعودية تعيد الأمل بإطلاق ورشة إنقاذ حقيقية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. واشنطن تفتح باب تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السعودية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المملكة العربية السعودية

الدولة اللبنانية

العربية السعودية

اللبنانية

المملكة

السورية

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27
Lebanon24
11:37 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24