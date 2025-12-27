كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

أشار الأب المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ إلى ان سيكون أمام 3 عواصف .وأوضح ان هي أقوى من المنخفض حيث تصل سرعة الرياح فيها ما بين 80 إلى 100 كلم في الساعة، وتشهد المناطق الجبلية المرتفعة خاصة في رياحا تصل إلى 110 كلم في الساعة، وهي تستمر ليومين أو3 أيام.وأضاف خنيصر ان عاصفة اليوم السبت ستمتد إلى يوم الإثنين مساء، وستليها عاصفة ثانية تبدأ من يوم الثلاثاء ليلا وحتى يوم الجمعة صباحا وستكون من ضمنها ليلة رأس السنة.وقال خنيصر: سنشهد أمطارا غزيرة اعتبارا ولغاية قبل ظهر الأحد، وستتشكل السيول والفيضانات مع ارتفاع منسوب المياه على الطرقات وسيستمر الأمر لغاية .وأضاف ان تساقط الثلوج سيتدنى يوم الإثنين إلى 1000 متر في بعض المناطق وحتى إلى 900 متر في مناطق أخرى من دون تراكمات تذكر.ولفت إلى ان العواصف ستستمر لغاية 4 كانون الثاني وستحمل معها كميات أمطار ممتازة.