Najib Mikati
لبنان

كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
27-12-2025 | 02:47
أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ إلى ان لبنان سيكون أمام 3 عواصف .

وأوضح خنيصر ان العاصفة هي أقوى من المنخفض حيث تصل سرعة الرياح فيها ما بين 80 إلى 100 كلم في الساعة، وتشهد المناطق الجبلية المرتفعة خاصة في الشمال رياحا تصل إلى 110 كلم في الساعة، وهي تستمر ليومين أو3 أيام.

وأضاف خنيصر ان عاصفة اليوم السبت ستمتد إلى يوم الإثنين مساء، وستليها عاصفة ثانية تبدأ من يوم الثلاثاء ليلا وحتى يوم الجمعة صباحا وستكون من ضمنها ليلة رأس السنة. 

وقال خنيصر: سنشهد أمطارا غزيرة اعتبارا من اليوم ولغاية قبل ظهر الأحد، وستتشكل السيول والفيضانات مع ارتفاع منسوب المياه على الطرقات وسيستمر الأمر لغاية صباح الأحد .

وأضاف ان تساقط الثلوج  سيتدنى يوم الإثنين إلى 1000 متر في بعض المناطق وحتى إلى 900 متر في مناطق أخرى من دون تراكمات تذكر.

ولفت إلى ان العواصف ستستمر لغاية 4 كانون الثاني وستحمل معها كميات أمطار ممتازة. 
 
ايلي خنيصر

صباح الأحد

يلي خنيصر

من اليوم

العاصفة

الشمال

