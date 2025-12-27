مسعد: اعادة الاعمار يقع على عاتق الحكومة

كتب النائب على منصة "أكس": "إنّ و دعم المناطق التي تضرّرت من العدوان واجبٌ وطني ودستوري تتحمّله ، وتقع مسؤوليته المباشرة على عاتق الحكومة. وهذا الواجب لا يمكن أن يُنفَّذ عبر إعادة إحياء آليات أثبتت فشلها وأفقدت الدولة ثقة المواطنين.



إنّ أي مسار جدّي لإعادة الإعمار يقتضي قرارًا حكوميًا واضحًا يعتمد آلية شفافة وعادلة، خاضعة لرقابة مجلس النواب وديوان المحاسبة، وقائمة على معايير واضحة في تحديد الأولويات، بما يضمن منع الهدر والاستنسابية، ويكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز".

