تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان أمام تحدٍ كبير.. 25 بالمئة من أراضيه مزروعة بالالغام والذخائر

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
27-12-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1460517-639024323024190112.jpg
Doc-P-1460517-639024323024190112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لا يزال نحو 25% من الأراضي اللبنانية يحتوي على ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة خصوصاً في المناطق الجنوبية على طول الحدود مع إسرائيل، وتُعتبر المناطق الأكثر تضرراً تلك القريبة من الخط الأزرق.
  
فقد سلّمت قوات اليونيفيل مؤخرا حقل ألغام تمّ تطهيره إلى الجيش قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا، ويُعدّ هذا أول تسليم لحقل ألغام اكتملت أعمال التطهير فيه منذ اندلاع الحرب الأخيرة، أي منذ تشرين الأول 2023.
 
وأوضحت اليونيفيل أن أعمال إزالة الألغام التي شملت إزالة المتفجرات المنتشرة على مساحة تقارب 2000 متر مربع بدأت في 12 آب واكتملت مطلع الشهر الحالي، وان خبراء إزالة الألغام عثروا على نحو  393 لغماً تمّ تدميرها في الموقع بالتنسيق مع الجيش ، على ان تسلم القوات الدولية لاحقا حقول ألغام إضافية تمّ تطهيرها.
 
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد ناجي ملاعب عبر "لبنان 24" ان "أسلوب زرع الألغام ليس جديدا عند جيش الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ عام 2006 وحتى اليوم زرعت إسرائيل في أراضي الجنوب ما لا يقل عن مليون لغم أو قنابل عنقودية".
 
ولفت ملاعب إلى المساعدة الإماراتية للجيش في عملية نزع الألغام حيث سقط العديد من الشهداء العسكريين نتيجة دخولهم إلى مناطق ملغمة، وتابع: "ما قامت به قوات اليونيفل مهم جدا، فقد تمكن الجيش من اكتشاف جهاز تنصت مموّه في بليدا، ما يكشف ان إسرائيل بالإضافة إلى الألغام زرعت أجهزة تنصت للتجسس".
 
وأضاف: "تنظيف حقل ألغام بمساحة 2000 متر يعني ان قوات اليونيفيل تحاول التأكيد بأنها جاهزة بكامل أجهزتها التقنية للمساعدة في تنظيف المناطق الحدودية، فقوات الطوارئ الدولية ستستفيد أولا من هذه الخطوة من خلال التنقل بأمان في المنطقة، وثانيا سيكون حقل بليدا بداية لعمل اليونيفيل في أكثر من مكان لتنظيف المناطق الحدودية على الرغم من ان هذا الأمر يستلزم وقتا طويلا قياسا لما تركه العدو الإسرائيلي بعد عام 2006 ".
 
وأكد ان "هذا العمل مُساعد للجيش الذي يملك القدرات والتقنيات وعمل سابقا في هذا الإطار وبالتالي لديه الخبرة الكافية ولكن ان تقوم اليونيفيل بهذا الأمر بمثابة انتقال نوعي لعملها من خلال تنظيف الأراضي على الحدود عسى ان تكون بادرة أولى والا تنتهي عند هذا الحد ".
 
وختم ملاعب بالقول:"نحن كخبراء نعوّل كثيرا على الاجتماع الذي حصل مؤخرا في باريس وإقرار الكونغرس الأميركي 90 مليون دولار للجيش ، ونحن في بداية طريق جيدة بدأت بتعهد رئيس الحكومة بانتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش لتطبيق "حصرية السلاح" خلال أيام، على ان تبدأ المرحلة الثانية ونحن بالتالي حققنا أمرا كان في الماضي صعبا جدا على الرغم من التهديدات إسرائيلية بتنفيذ عمليات عسكرية، ويبدو ان الجو الديبلوماسي اللبناني فعل فعله وبدأ لبنان بتنفيذ التزاماته ، كما ان تعزيز قدرات الجيش اللبناني سيُساعد أكثر في هذا الإطار".
 
لا بد من الإشارة إلى انه من الصعب تحديد عدد الأراضي الملوّثة بالألغام في لبنان نظرًا للعمليات العسكرية المستمرة على طول الحدود مع إسرائيل، فقد تمكّنت الفرق المتخصصة من تنظيف نحو 84% من الأراضي الملغمة بنهاية عام 2023، ولا تزال تواجه مهمة إزالة الألغام من نحو 16 مليون متر مربع من أصل 26.68 مليون متر مربع.
 
إذن لبنان أمام تحدٍّ كبير يتمثل في نزع الألغام والعبوات الناسفة المنتشرة في مناطق شهدت عقودًا من الصراعات العسكرية، وهذه المشكلة تؤثر بشكل خاص على المناطق الحدودية حيث اضطر آلاف اللبنانيين للفرار بسبب الاعتداءات الاسرائيلية.



Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الاحتلال يقرر وضع اليد على مئات الدونمات من أراضي بردلة وتياسير بالأغوار الشمالية لأغراض عسكرية (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مراجعة القرار 1701 أمام مجلس الأمن الخميس واسرائيل تستولي على 4000 متر من أراضي يارون
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون من كاتدرائية الروح القدس في إسطنبول: الحضور الكبير جدًا للمهاجرين واللاجئين في هذا البلد تحد للكنيسة من أجل استقبالهم وخدمتهم وهم من بين الأكثر ضعفًا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

اللبنانية

لبنان 24

الاحتلال

إسرائيل

الشهداء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27
Lebanon24
11:37 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24