Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الهيئة اللبنانية للعقارات: نطالب الجهات المعنية بإيجاد حل سريع لهذه الأزمة

Lebanon 24
27-12-2025 | 05:11
Doc-P-1460532-639024345751171555.jpg
Doc-P-1460532-639024345751171555.jpg photos 0
صدر عن الهيئة اللبنانية للعقارات البيان التالي:

حذّرت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان لها، من التداعيات الخطيرة لتراكم النفايات المبعثرة في الشوارع والأحياء، نتيجة الإضراب الحاصل من قبل عمال النظافة، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة.

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار هذا الوضع، لا سيما مع تساقط الأمطار، قد يؤدي إلى عودة النفايات لسدّ الريغارات ومجاري تصريف المياه، إضافة إلى القنوات التي أعادت البلديات تنظيفها مؤخراً، الأمر الذي ينذر بتجمع المياه وارتفاع منسوبها، ما سيفاقم من تسربها إلى المحال التجارية والمنازل، متسبباً بأضرار وخسائر كبيرة للمواطنين.

كما حذّرت الهيئة من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن ارتفاع نسبة تلوث المياه الجوفية، والتي نحن بغنى عنها في ظل الظروف الراهنة، فضلاً عن تداعيات السيول وما تحمله من أتربة ورواسب ونفايات، وما قد يسببه ذلك من ضغط إضافي على الأبنية المهددة أصلاً بالانهيار.

وختمت الهيئة بيانها بمطالبة الجهات المعنية بإيجاد حل سريع وجذري لهذه الأزمة، تفادياً لتفاقم المخاطر وحفاظاً على السلامة العامة والممتلكات.
الهيئة اللبنانية

اللبنانية

لبنان

المعن

بيرة

الري

بالا

