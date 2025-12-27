عبد المسيح: الأحزاب المعتدلة هي تلك التي تقبل بالآخر وتتعامل معه على قاعدة المساواة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "قال فخامة الرئيس من أمام الصرح البطريركي إننا لا نريد دولة "أحزاب"، والمقصود بذلك ليس إلغاء الأحزاب أو التقليل من شأنها، بل رفض هيمنة أي حزب على الدولة أو تفرده بالسلطة على حساب الآخرين. هذا الخطاب يعكس جوهر توجّهنا السياسي، فالوطن يتّسع للجميع، للأحزاب والقوى المتعدّدة، ولا سيّما للشريحة التي ينتمي إليها رئيسا الجمهورية والحكومة، أي الجيش والمستقلّين. وذلك على نقيض ما يروّجه بعض الزعماء الحزبيين تحت شعار: "نحن أو لا أحد". فالأحزاب المعتدلة هي تلك التي تقبل بالآخر، وتتعامل معه على قاعدة المساواة تحت سقف والمؤسسات، وتتمايز عنه من خلال العمل والإنتاجية، والتنافس الشريف، والالتزام بمبادئ الحريات العامة التي كفلها ".

Advertisement