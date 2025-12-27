قمار خلف الواجهة اللامعة… الإطاحة بأحد أبرز مشغّلي الشبكات غير الشرعية في لبنان



في عملية أمنية نوعية، تمكّن القمار في من توقيف ناصر، أحد أبرز الأسماء المتورطة في تشغيل شبكات القمار غير الشرعي عبر الإنترنت، وذلك بعد متابعة دقيقة قادته إلى الوقوع في قبضة الأجهزة المختصة على أطراف العاصمة ، حيث جرى اقتياده للتحقيق بإشراف المختص.



وبحسب المعلومات المتوافرة، أظهرت التحقيقات الأولية أنّ ناصر كان يدير شبكة منظّمة وواسعة النطاق، تنشط في أكثر من منطقة لبنانية، من بينها الضاحية الجنوبية لبيروت ولا سيما ومارون مسك، إضافة إلى مدينة صور ومناطق أخرى، في ما يُعد من أكبر الملفات التي يتم كشفها في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.



اللافت في القضية، وفق مصادر مطلعة، أنّ الموقوف اعتمد على غطاء قانوني ظاهري لإدارة نشاطه، تمثّل في مكتب لتأجير السيارات الفاخرة، يضم أسطولًا من المركبات الباهظة الثمن، من بينها سيارات رياضية وفارهة، استُخدمت كواجهة لتبييض الأموال وإخفاء العائدات الناتجة عن أعمال القمار غير المشروعة.



وقد وُضع ناصر رهن التحقيق، وسط ترجيحات بكشف مزيد من المتورطين والشبكات المرتبطة بهذا الملف، في وقت تؤكد فيه الجهات الأمنية استمرار ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الأنشطة المخالفة للقانون

