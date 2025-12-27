تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قمار خلف الواجهة اللامعة… الإطاحة بأحد أبرز مشغّلي الشبكات غير الشرعية في لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-12-2025 | 05:36
في عملية أمنية نوعية، تمكّن مكتب مكافحة القمار في لبنان من توقيف وسام حسن ناصر، أحد أبرز الأسماء المتورطة في تشغيل شبكات القمار غير الشرعي عبر الإنترنت، وذلك بعد متابعة دقيقة قادته إلى الوقوع في قبضة الأجهزة المختصة على أطراف العاصمة بيروت، حيث جرى اقتياده للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

وبحسب المعلومات المتوافرة، أظهرت التحقيقات الأولية أنّ ناصر كان يدير شبكة منظّمة وواسعة النطاق، تنشط في أكثر من منطقة لبنانية، من بينها الضاحية الجنوبية لبيروت ولا سيما الشياح ومارون مسك، إضافة إلى مدينة صور ومناطق أخرى، في ما يُعد من أكبر الملفات التي يتم كشفها في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

اللافت في القضية، وفق مصادر مطلعة، أنّ الموقوف اعتمد على غطاء قانوني ظاهري لإدارة نشاطه، تمثّل في مكتب لتأجير السيارات الفاخرة، يضم أسطولًا من المركبات الباهظة الثمن، من بينها سيارات رياضية وفارهة، استُخدمت كواجهة لتبييض الأموال وإخفاء العائدات الناتجة عن أعمال القمار غير المشروعة.

وقد وُضع ناصر رهن التحقيق، وسط ترجيحات بكشف مزيد من المتورطين والشبكات المرتبطة بهذا الملف، في وقت تؤكد فيه الجهات الأمنية استمرار ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الأنشطة المخالفة للقانون
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

