Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مفتي صور يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

Lebanon 24
27-12-2025 | 05:54
أكد مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري يشكّل محطة أساسية في صون الاستقرار السياسي والدستوري في لبنان، مشدداً على ضرورة تحصين الحياة الوطنية عبر احترام المواعيد الدستورية، بما ينسجم مع المواقف الوطنية الثابتة لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.

كلام المفتي عبد الله جاء خلال استقباله المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في جبل عامل المهندس علي اسماعيل ورئيس جمعية البر والاحسان السيد علي بيطار ووفد من مؤسسة جبل عامل المهنية و عدداً من الوفود الأهلية والروحية والبلدية في دار الإفتاء الجعفري في مدينة صور، في حضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، حيث تناول الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما ما يعيشه الجنوب من تحديات إنسانية واجتماعية في ظل استمرار تداعيات العدوان، وما نتج عنه من نزوح وتهجير قسري لأبناء القرى الحدودية، ومنعهم من العودة إلى بلداتهم، وتأخير ملف إعادة الإعمار.

وشدد على أن "المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية، وإعطاء الأولوية القصوى للعمل الاجتماعي والإنساني والتربوي ، ولا سيما دعم العائلات النازحة والمتضررة، والحفاظ على كرامة الناس وصمودهم في أرضهم"، مؤكداً أن "الجنوب لم يكن يوماً خارج الاهتمام الوطني، وسيبقى في صلب المسؤولية الدينية والوطنية".

ولفت مفتي صور وجبل عامل إلى أن "معالجة الأزمات لا تكون إلا من خلال تعزيز الوحدة الداخلية، والتكامل بين الدورين السياسي والاجتماعي، بعيداً عن الاستثمار في معاناة الناس"، داعياً إلى مقاربة شاملة تواكب الاستحقاقات الدستورية وتضع الإنسان الجنوبي في صلب الاهتمام، إلى حين عودته الآمنة إلى أرضه وبيته وإعادة إعمار ما تهدّم.
