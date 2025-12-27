تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلامة: الحياة الثقافية في لبنان عامرة مهما كانت الظروف الامنية

Lebanon 24
27-12-2025 | 06:49
Doc-P-1460566-639024402781796094.webp
قال وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة والاعتداءات اليومية المتواصلة على لبنان لم تؤثر كثيرًا على الهوية الثقافية للبلد، مؤكّدًا أن الحياة الثقافية ما زالت مستمرة وتنبض بالإبداع، رغم الاعتداءات الاسرائيلية اليومية.

واوضح في حديث الى محطة ال"CGTN"  الصينية الناطقة بالعربية أن "المسرح في لبنان، والرسم، والسينما، كلها نشاطات منبثقة من القطاع الخاص، وتحديدًا من المجتمع المدني. وبما أن المجتمع أثبت في مراحل سابقة قدرته على الصمود والاستمرار في الإنتاج والإبداع، فإنه يثبت اليوم من جديد هذه القدرة".

وأضاف: "رغم الحرب والقصف والانتهاكات الاسرائيلية ، لا يمرّ يوم دون أن نشهد معرضًا جديدًا، أو عرضًا مسرحيًا، أو فيلمًا جديدًا. الحياة الثقافية في هذا البلد عامرة، مهما كانت الظروف الأمنية."

وأشار سلامة إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت بشكل متعمّد مواقع أثرية، قائلاً: "المكان الأول هو قلعة شقيف (قلعة شمع )، وهي مقام ديني وموقع أثري رمّمته الوزارة قبل الحرب، وقد دمّرت إحدى قبابه خلال الغارات. أما الموقع الثاني، فهو سوق النبطية، الذي يضم أبنية تراثية عديدة ويُعدّ موقعًا تراثيًا متكاملاً، وقد باشرنا بأعمال المسح الهندسي تمهيدًا للترميم فور انتهاء الاعتداءات."كذلك الضرر الذي لحق  بمبنى المنشية التاريخي الاثري في بعلبك  .

وشدد على أن لبنان بلد "غني بالإرث الحضاري، إذ يضم أكثر من عشرة آلاف موقع أثري على أراضيه".

وختم: "تعاقب الحضارات والإمبراطوريات على هذه الأرض جعلها تمتلك مخزونًا تراثيًا لا ينضب، ما يفرض علينا مسؤولية كبرى لحمايته، خصوصًا في أوقات الحروب والنزاعات".
