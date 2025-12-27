سلامة: الحياة الثقافية في لبنان عامرة مهما كانت الظروف الامنية

قال الدكتور غسان سلامة، إن الحرب الأخيرة والاعتداءات اليومية المتواصلة على لم تؤثر كثيرًا على الهوية الثقافية للبلد، مؤكّدًا أن الحياة الثقافية ما زالت مستمرة وتنبض بالإبداع، رغم الاعتداءات الاسرائيلية اليومية.



واوضح في حديث الى محطة ال"CGTN" الناطقة بالعربية أن "المسرح في لبنان، والرسم، والسينما، كلها نشاطات منبثقة من القطاع الخاص، وتحديدًا من . وبما أن المجتمع أثبت في مراحل سابقة قدرته على الصمود والاستمرار في الإنتاج والإبداع، فإنه يثبت اليوم من جديد هذه القدرة".



وأضاف: "رغم الحرب والقصف والانتهاكات الاسرائيلية ، لا يمرّ يوم دون أن نشهد معرضًا جديدًا، أو عرضًا مسرحيًا، أو فيلمًا جديدًا. الحياة الثقافية في عامرة، مهما كانت الظروف الأمنية."



وأشار سلامة إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت بشكل متعمّد مواقع أثرية، قائلاً: "المكان الأول هو قلعة شقيف (قلعة شمع )، وهي مقام ديني وموقع أثري رمّمته الوزارة قبل الحرب، وقد دمّرت إحدى قبابه خلال . أما الموقع الثاني، فهو سوق ، الذي يضم أبنية تراثية عديدة ويُعدّ موقعًا تراثيًا متكاملاً، وقد باشرنا بأعمال المسح الهندسي تمهيدًا للترميم فور انتهاء الاعتداءات."كذلك الضرر الذي لحق بمبنى المنشية التاريخي الاثري في بعلبك .



وشدد على أن لبنان بلد "غني بالإرث الحضاري، إذ يضم أكثر من عشرة آلاف موقع أثري على أراضيه".



وختم: "تعاقب الحضارات والإمبراطوريات على هذه الأرض جعلها تمتلك مخزونًا تراثيًا لا ينضب، ما يفرض علينا مسؤولية كبرى لحمايته، خصوصًا في أوقات الحروب والنزاعات".

