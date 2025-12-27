تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عز الدين: الاعتداءات المستمرة تؤكد تفلّت العدوّ من كلّ القوانين والمواثيق الدولية

Lebanon 24
27-12-2025 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1460573-639024412485947907.jpg
Doc-P-1460573-639024412485947907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزّ الدين أن "الاستباحة المتواصلة للأجواء اللبنانية تشكّل دليلًا واضحًا على تفلّت العدو الصهيوني من جميع الضوابط والأعراف وقواعد الحروب التي نصّ عليها القانون الدولي، إضافة إلى المواثيق الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان". ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي لم يلتزم يومًا بأي اتفاق"، مشيرًا إلى أن "لبنان وقّع اتفاقًا والتزم به، كما التزمت المقاومة بشكل كامل ولم تُطلق رصاصة واحدة لأكثر من عام، في حين واصل العدو اعتداءاته على الأرض والسماء، وعمليات القتل والتدمير واستهداف المدنيين والأبرياء، وصولًا إلى ضرب الاقتصاد اللبناني وتدمير بنيته الاقتصادية، في إطار ما وصفه بأداء وتخطيط وتنفيذ أميركي"، معتبرًا أن "إسرائيل ليست سوى أداة بيد الولايات المتحدة".

كلامه جاء خلال مشاركته في افتتاح المعرض الأول للمونة البلدية والحِرَفِيّات الذي أقامته بلدية العباسية الجنوبية في سوق كوريا، بحضور نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" حسين جشي وعلي خريس وعناية عز الدين وفعاليات وحشد من الأهالي.

وعن "مدينة ترامب الاقتصادية" على الحدود الجنوبية، اعتبر أن "هذا المشروع لا يهدف إلى إنشاء منطقة صناعية أو سياحية، بل يسعى إلى اقتلاع السكان من أرضهم"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع ستبقى مجرّد أوهام لدى أصحاب المشاريع الاستعمارية الذين يتعاملون مع الإنسان كرقم في حسابات تجارية، بعيدًا عن أي قيمة إنسانية".

وطالب الحكومة "بالعودة إلى أولوياتها الوطنية المتفق عليها، وفي مقدّمها وقف العمليات العدائية، استعادة الأسرى، وإخراج العدو من النقاط التي لا يزال يحتلها ويعمل على تحصينها يوميًا، ما يؤكد عدم نيته الانسحاب منها". ودعا الحكومة إلى "عدم تقديم أي تنازلات مجانية في أي مسار تفاوضي"، معتبرًا أن "المفاوضات الجارية تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي القائم على فرض الشروط والإملاءات"، مطالبًا "بموقف حكومي صلب وجريء"، ورافضًا "الدخول في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الاتفاقات السابقة التي لم تلتزم بها إسرائيل".

وشدد على "حق أهالي القرى والبلدات الحدودية في العودة إلى منازلهم وأراضيهم ومزارعهم وممتلكاتهم، وأن الأرض والزيتون والتبغ جزء لا يتجزأ من هوية الجنوب، وأن الوطن ليس حقيبة سفر، وأن الحكومة معنية بتأمين كل مستلزمات إعادة الإعمار وتوفير التمويل اللازم لذلك".

ورأى أن "إقامة هذا المعرض تمثّل رسالة تمسّك بالحياة، ولكن بكرامة وعزّة وسيادة وطنية وقرار مستقل"، معتبرًا أن "هذه الأنشطة تشكّل أحد أوجه المقاومة الحقيقية، وتعزّز صمود الأهالي في أرضهم في مواجهة محاولات العدو إعدام الحياة ومنع عودة السكان إلى قراهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عز الدين: لماذا لا تصدر الحكومة قرارًا سياسيًا وطنيًا لقيادة الجيش بصد الاعتداءات الإسرائيلية؟
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين تتقدم باقتراح قانون لحماية الطفل المخالف للقانون والمعرض للخطر
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: دخولنا في معركة الإسناد كان دفاعاً استباقياً لإحباط مخططات العدو
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يخشى تفلت التسويات من يده ويقود الشيعة إلى "أفضل الممكن"
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

إعادة الإعمار

الإسرائيلي

اللبنانية

المقاومة

الصهيوني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24