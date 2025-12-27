عز الدين: الاعتداءات المستمرة تؤكد تفلّت العدوّ من كلّ القوانين والمواثيق الدولية

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزّ الدين أن "الاستباحة المتواصلة للأجواء تشكّل دليلًا واضحًا على تفلّت العدو من جميع الضوابط والأعراف وقواعد الحروب التي نصّ عليها القانون الدولي، إضافة إلى المواثيق الإنسانية وقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان". ولفت إلى أن "العدو لم يلتزم يومًا بأي اتفاق"، مشيرًا إلى أن " وقّع اتفاقًا والتزم به، كما التزمت بشكل كامل ولم تُطلق رصاصة واحدة لأكثر من عام، في حين واصل العدو اعتداءاته على الأرض والسماء، وعمليات القتل والتدمير واستهداف المدنيين والأبرياء، وصولًا إلى ضرب الاقتصاد اللبناني وتدمير بنيته الاقتصادية، في إطار ما وصفه بأداء وتخطيط وتنفيذ أميركي"، معتبرًا أن " ليست سوى أداة بيد ".



كلامه جاء خلال مشاركته في افتتاح المعرض الأول للمونة البلدية والحِرَفِيّات الذي أقامته بلدية العباسية الجنوبية في سوق ، بحضور نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" حسين جشي وعلي خريس وعناية عز الدين وفعاليات وحشد من الأهالي.



وعن "مدينة الاقتصادية" على الحدود الجنوبية، اعتبر أن "هذا المشروع لا يهدف إلى إنشاء منطقة صناعية أو سياحية، بل يسعى إلى اقتلاع السكان من أرضهم"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع ستبقى مجرّد أوهام لدى أصحاب المشاريع الاستعمارية الذين يتعاملون مع الإنسان كرقم في حسابات تجارية، بعيدًا عن أي قيمة إنسانية".



وطالب الحكومة "بالعودة إلى أولوياتها الوطنية المتفق عليها، وفي مقدّمها وقف العمليات العدائية، استعادة الأسرى، وإخراج العدو من النقاط التي لا يزال يحتلها ويعمل على تحصينها يوميًا، ما يؤكد عدم نيته الانسحاب منها". ودعا الحكومة إلى "عدم تقديم أي تنازلات مجانية في أي مسار تفاوضي"، معتبرًا أن "المفاوضات الجارية تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي القائم على فرض الشروط والإملاءات"، مطالبًا "بموقف حكومي صلب وجريء"، ورافضًا "الدخول في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الاتفاقات السابقة التي لم تلتزم بها إسرائيل".



وشدد على "حق أهالي القرى والبلدات الحدودية في العودة إلى منازلهم وأراضيهم ومزارعهم وممتلكاتهم، وأن الأرض والزيتون والتبغ جزء لا يتجزأ من هوية الجنوب، وأن الوطن ليس حقيبة سفر، وأن الحكومة معنية بتأمين كل مستلزمات وتوفير التمويل اللازم لذلك".



ورأى أن "إقامة هذا المعرض تمثّل رسالة تمسّك بالحياة، ولكن بكرامة وعزّة وسيادة وطنية وقرار مستقل"، معتبرًا أن "هذه الأنشطة تشكّل أحد أوجه المقاومة الحقيقية، وتعزّز صمود الأهالي في أرضهم في مواجهة محاولات العدو إعدام الحياة ومنع عودة السكان إلى قراهم".

Advertisement