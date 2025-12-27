أفادت مندوبة " "، أنّ أهالي الأحمديّة اعترضوا دوريّة لـ"اليونيفيل"، بعدما دخلت إلى البلدة من دون مُواكبة الجيش.

وأشارت إلى أنّ عناصر الدوريّة أطلقوا قنابل دخانيّة باتّجاه الأهالي.