تم أمس في مقر بلدية توزيع المهام على أعضاء لجنة "محمية أهدن السبعة"، التي شكلتها وزيرة البيئة تمارا مؤخرا، وجاءت النتائج بالإجماع على الشكل التالي:



- رئيس بلدية زغرتا– أهدن، المهندس بيارو زخيا ، رئيسا للجنة.

- عضو زغرتا– أهدن، شادي يمين، .

- أمينة الشؤون الإدارية في جمعية "أصدقاء حرج أهدن" مريان سركيس، أمينة سر.

- السابقة لميا يمين، ممثلة جمعية "الميدان"، أمينة الشؤون الإعلامية.

- دحدح عن مؤسسة "يوسف بك كرم"، أمينا للصندوق.

- الخبير الدكتور منير أبي سعيد، أمينا للشؤون الفنية.

- الخبيرة الدكتورة ميرنا الهبر، أمينة للعلاقات العامة.



ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الجديدة مع الرئيس السابق رنيه الجعيتاني لتدوين محضر التسلم والتسليم والتوقيع عليه، والبدء بوضع خطة عملية لإدارة محمية حرج أهدن الوطنية.

