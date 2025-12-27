تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بالأسماء... تشكيل لجنة جديدة لـ"محمية أهدن"

Lebanon 24
27-12-2025 | 07:22
تم أمس في مقر بلدية زغرتا توزيع المهام على أعضاء لجنة "محمية أهدن السبعة"، التي شكلتها وزيرة البيئة تمارا الزين مؤخرا، وجاءت النتائج بالإجماع على الشكل التالي:

- رئيس بلدية زغرتا– أهدن، المهندس بيارو زخيا الدويهي، رئيسا للجنة.
- عضو مجلس بلدية زغرتا– أهدن، شادي يمين، نائبا للرئيس.
- أمينة الشؤون الإدارية في جمعية "أصدقاء حرج أهدن" مريان سركيس، أمينة سر.
- الوزيرة السابقة لميا يمين، ممثلة جمعية "الميدان"، أمينة الشؤون الإعلامية.
- فياض دحدح عن مؤسسة "يوسف بك كرم"، أمينا للصندوق.
- الخبير الدكتور منير أبي سعيد، أمينا للشؤون الفنية.
- الخبيرة الدكتورة ميرنا الهبر، أمينة للعلاقات العامة.

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الجديدة مع الرئيس السابق رنيه الجعيتاني لتدوين محضر التسلم والتسليم والتوقيع عليه، والبدء بوضع خطة عملية لإدارة محمية حرج أهدن الوطنية.
