العواصف والسيول اجتاحت منزلا في تنورين التحتا

أدت العواصف والسيول الجارفة الى انهيار صخرة ضخمة اجتاحت أحد المنازل في التحتا، وتسببت بأضرار جسيمة في جزء من المنزل من دون أي أصابات في الأرواح واقتصرت الأضرار على الماديات.

