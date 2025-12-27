تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وفاة سجين جديد في رومية ومخاوف من تفشّي السل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-12-2025 | 07:46
سُجّلت حالة وفاة جديدة داخل سجن رومية، وتحديدًا في مبنى الأحداث، وسط معطيات أولية تشير إلى تقصير طبي خطير.
 
وبحسب المعلومات المتداولة، يُرجّح أن يكون السجين قد فارق الحياة نتيجة إصابته بمرض السل، بعدما كان موقوفًا في النظارة رقم 4 نفسها التي شهدت قبل نحو أسبوع وفاة السجين محمود حكيم.

وتُعيد هذه الحادثة إثارة القلق حيال الواقع الصحي داخل السجن، ولا سيما مع تكرار الوفيات في المكان ذاته، ما يطرح تساؤلات جدية حول إجراءات الوقاية، والرعاية الطبية، وإمكانية تفشّي أمراض معدية بين السجناء في ظل الاكتظاظ وظروف الاحتجاز الصعبة.

الحادثة فتحت باب التساؤل مجددًا حول مسؤولية الجهات المعنية، وضرورة التدخل العاجل للكشف الطبي الشامل، ومنع تحوّل السجون إلى بؤر وبائية تهدد حياة الموقوفين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
