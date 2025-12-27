وفاة سجين جديد في رومية ومخاوف من تفشّي السل

سُجّلت حالة وفاة جديدة داخل ، وتحديدًا في مبنى الأحداث، وسط معطيات أولية تشير إلى تقصير طبي خطير.

وبحسب المعلومات المتداولة، يُرجّح أن يكون السجين قد فارق الحياة نتيجة إصابته بمرض السل، بعدما كان موقوفًا في النظارة رقم 4 نفسها التي شهدت قبل نحو أسبوع وفاة السجين محمود حكيم.



وتُعيد هذه الحادثة إثارة القلق حيال الواقع الصحي داخل السجن، ولا سيما مع تكرار الوفيات في المكان ذاته، ما يطرح تساؤلات جدية حول إجراءات الوقاية، والرعاية الطبية، وإمكانية تفشّي أمراض معدية بين السجناء في ظل الاكتظاظ وظروف الاحتجاز الصعبة.



الحادثة فتحت باب التساؤل مجددًا حول مسؤولية الجهات المعنية، وضرورة التدخل العاجل للكشف الطبي الشامل، ومنع تحوّل السجون إلى بؤر وبائية تهدد حياة الموقوفين.