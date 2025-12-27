الجيش كشف على 4 منازل في بيت ليف

أفاد رئيس بلدية عزت ، أنّ البلدية تبلغت من الجيش عبر لجنة" الميكانيزم"، تفتيش 4 منازل في البلدة، بسبب مزاعم إسرائيلية بأنها تحتوي على مخازن أسلحة.

وأضاف أنّ "الجيش توجّه برفقة ممثلين عن اللجنة إلى البلدة، وقاموا بتفتيش تلك المنازل، وتبيّن بأنها خالية من أيّ أسلحة أو عتاد عسكريّ".