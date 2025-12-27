تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاشم: سنُواجه أيّ توجّه لتحميل المودعين أيّ خسارة واعادتها خلال مهل مقبولة

Lebanon 24
27-12-2025 | 09:21
A-
A+
Doc-P-1460612-639024493850094492.png
Doc-P-1460612-639024493850094492.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، ان "مشروع الحكومة للانتظام المالي (الفجوة المالية) لم يعالج ازمة الودائع بالشكل الذي كان ينتظره اصحابها، اذ اعتبروا مباشرة انها اتت مجحفة ويعولون على قانون افضل مما انجز".

واضاف: "لا يمكن لاي كان ان يزايد على موقف كتلتنا في مقاربة أزمة الوادئع، فمنذ الايام الاولى لمقاربة هذا الملف أكدنا ان الودائع مقدسة، وهذا ما اعلنه دولة الرئيس نبيه بري، وكانت المناقشات وفق هذه الرؤية والمنطلق من اجل حفاظ الحقوق، وليتحمل من اوصل الامور الى هذا المستوى المسؤولية كاملة، ولهذا كان قرار وزراء الكتلة منسجما مع التوجه النهائي الذي سيتم التعاطي فيه خلال اي مناقشة للقانون لتعديل ما يستوجب تعديله لايصال الودائع الى المودعين، والا سنواجه اي توجه لتحميل المودعين اي خسارة واعادتها خلال مهل مقبولة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: لماذا تغيب أي مقاربة للمودعين بالليرة اللبنانية؟
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان: أي حل لا يضمن تفكيك الدعم السريع وتجريدها من السلاح غير مقبول
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100 ألف دولار تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم من دون أي اقتطاع من أصلها
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

دولة الرئيس

قاسم هاشم

نبيه بري

نائب ال

نبيه بر

الفجوة

لاي كا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-27
Lebanon24
12:42 | 2025-12-27
Lebanon24
12:34 | 2025-12-27
Lebanon24
12:30 | 2025-12-27
Lebanon24
12:10 | 2025-12-27
Lebanon24
11:55 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24