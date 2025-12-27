تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
إستنفار في صيدا لمُواجهة المنخفض الجويّ
Lebanon 24
27-12-2025
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستنفرت فرق طوارىء وورش بلدية صيدا لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة جراء المنخفض الجوي، وقامت بالكشف على أقنية تصريف المياه والمجاري في مختلف شوارع المدينة، ولا سيما تلك التي سجلت فيها تجمعات لمياه الأمطار، وقامت بتعزيلها وفتح الأقنية التي إنسدت أغطيتها جراء الأتربة وأغصان الأشجار وأكياس النايلون ومخلفات جرفتها مياه الأمطار.
وأهابت البلدية بالمواطنين "ضرورة احترام قواعد النظافة العامة، وعدم رمي النفايات في الطريق او وضع أكياس النفايات خارج المستوعبات، لأن ذلك من أبرز أسباب إنسداد المجاري وعدم تصريف مياه الأمطار، ما يؤدي إلى أضرار جراء فيضانها وتجمع المياه في الشوارع وتسربها للمنازل والمؤسسات".
