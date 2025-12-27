فرنسا تطالب بحماية قوات اليونيفيل في لبنان

استنكرت إطلاق النار الذي نفّذه الجيش يوم أمس قرب دوريات (اليونيفيل).



ودعت فرنسا إلى وقف هذه الانتهاكات لقرار رقم 1701، وإلى احترام وقف إطلاق النار الصادر في 26 تشرين الثاني 2024، والذي يُلزم جميع الأطراف.



كما ذكّرت بأن حماية قوات حفظ السلام، وكذلك ضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكاتها ومقارّها، يجب أن تكون مكفولة وفقًا للقانون الدولي.



وفي هذا السياق، أشادت فرنسا بشجاعة ومهنية والتزام أفراد اليونيفيل، مؤكدة مجددًا دعمها للتنفيذ الكامل لولاية هذه القوة.

Advertisement