لبنان

فرنسا تطالب بحماية قوات اليونيفيل في لبنان

Lebanon 24
27-12-2025 | 11:21
استنكرت فرنسا إطلاق النار الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي يوم أمس قرب دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
 
ودعت فرنسا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وإلى احترام وقف إطلاق النار الصادر في 26 تشرين الثاني 2024، والذي يُلزم جميع الأطراف. 

كما ذكّرت بأن حماية قوات حفظ السلام، وكذلك ضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها ومقارّها، يجب أن تكون مكفولة وفقًا للقانون الدولي. 

وفي هذا السياق، أشادت فرنسا بشجاعة ومهنية والتزام أفراد اليونيفيل، مؤكدة مجددًا دعمها للتنفيذ الكامل لولاية هذه القوة.
