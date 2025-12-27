تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بهية الحريري تقدّم التعازي لعائلة الشهيد علاء شحادة في مزبود

Lebanon 24
27-12-2025 | 11:55
زارَت السيدة بهية الحريري بلدة مزبود في إقليم الخروب، حيث قدمت التعازي باسم الرئيس سعد الحريري لعائلة المفتش المؤهل أول في الأمن العام الشهيد علاء كامل شحادة، الذي استُشهد إثر إصابته في غارة إسرائيلية مسيّرة الأسبوع الماضي على طريق عام إقليم الخروب.

وصلت الحريري إلى خلية مزبود نحو الساعة الرابعة عصراً، وجرى استقبالها بحضور النائب السابق محمد الحجار وعدد من فاعليات البلدة وأبناء الجوار. وقدمت التعازي إلى والدة الشهيد الحاجة بهيجة وزوجته السيدة سماح فخر الدين، ناقلة إليهما وللعائلة تعازي الرئيس الحريري ومشاركته لهما في مصابهما الأليم.

ورافق السيدة الحريري وفد من تيار المستقبل ضمّ منسق جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، وعضو مكتب المنسقية المهندس عيسى دحبول، ورئيس دائرة مزبود المهندس أمير عاشور.
