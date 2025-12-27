بهية الحريري تقدّم التعازي لعائلة الشهيد علاء شحادة في مزبود

زارَت السيدة بهية بلدة مزبود في إقليم الخروب، حيث قدمت التعازي باسم لعائلة المفتش المؤهل أول في الشهيد علاء كامل شحادة، الذي استُشهد إثر إصابته في غارة إسرائيلية مسيّرة الأسبوع الماضي على طريق عام إقليم الخروب.



وصلت الحريري إلى خلية مزبود نحو الساعة الرابعة عصراً، وجرى استقبالها بحضور النائب السابق محمد وعدد من فاعليات البلدة وأبناء الجوار. وقدمت التعازي إلى والدة الشهيد الحاجة بهيجة وزوجته السيدة سماح فخر الدين، ناقلة إليهما وللعائلة تعازي الرئيس الحريري ومشاركته لهما في مصابهما الأليم.



ورافق السيدة الحريري وفد من ضمّ منسق الجنوبي وليد سرحال، وعضو مكتب المنسقية المهندس دحبول، ورئيس دائرة مزبود المهندس أمير عاشور.

