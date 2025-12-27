تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
4
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تأثرًا بلقاء البابا.. وفد من مجلس عمدة بيروت وتجمّع الهيئات الإسلاميّة يزور راهبات الصليب ويكرم الرئيسة العامة
Lebanon 24
27-12-2025
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من
مجلس عمدة
بيروت
وتجمّع الهيئات الإسلاميّة، برئاسة
الحاج مصطفى
البوتاري، في حضور اللواء الركن محمّد الخير
مركز الرئاسة
العامّة لجمعيّة راهبات
الصليب
في دير سيّدة البير في بقنّايا، للقاء الرئيسة العامّة الأم ماري مخلوف.
وأشار بيان، إلى أنّ هذه الزيارة جاءت متأثّرة باللقاء الذي جمع قداسة البابا لاون
الرابع عشر
بالأم ماري مخلوف في
مستشفى الصليب
للأمراض العقليّة والنفسيّة، وهو لقاء ترك أثرًا واسعًا لدى اللبنانيّين لما اتّسم به من صدق وتواضع، ولما يجسّده المستشفى من رسالة إنسانيّة جامعة.
وخلال اللقاء، عبّر الوفد عن تقديره العميق للدور الوطني والإنساني الذي تؤدّيه جمعيّة راهبات الصليب، كما نوّه بشهادة حياة الأم ماري مخلوف، وبالرسالة الصامتة التي تحملها الراهبات في مرافقة المرضى بعناية واحترام ومحبة.
وقدّم الوفد درع تكريم للأم ماري مخلوف عربون امتنان واحترام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد من مجلس عمدة بيروت وتجمع الهيئات الإسلامية زار راهبات دير الصليب في بقنايا
Lebanon 24
وفد من مجلس عمدة بيروت وتجمع الهيئات الإسلامية زار راهبات دير الصليب في بقنايا
27/12/2025 23:28:10
27/12/2025 23:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة جمعية راهبات الصليب الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون: أنتم اب المنسيين والمهمشين
Lebanon 24
رئيسة جمعية راهبات الصليب الام ماري مخلوف أمام البابا لاوون: أنتم اب المنسيين والمهمشين
27/12/2025 23:28:10
27/12/2025 23:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري عرض الأوضاع مع وفد "جمعية مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية"
Lebanon 24
البزري عرض الأوضاع مع وفد "جمعية مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية"
27/12/2025 23:28:10
27/12/2025 23:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: هدايا رمزية من راهبات دير الصليب إلى قداسة البابا
Lebanon 24
بالصورة: هدايا رمزية من راهبات دير الصليب إلى قداسة البابا
27/12/2025 23:28:10
27/12/2025 23:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى الصليب
مركز الرئاسة
الحاج مصطفى
كرم الرئيس
الرابع عشر
مجلس عمدة
رئاسة ال
الإسلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام: الكرة اليوم في مجلس النواب
Lebanon 24
سلام: الكرة اليوم في مجلس النواب
16:14 | 2025-12-27
27/12/2025 04:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شمالا.. سرقا دراجة نارية بقوة السلاح
Lebanon 24
شمالا.. سرقا دراجة نارية بقوة السلاح
15:58 | 2025-12-27
27/12/2025 03:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة: 320 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي في لبنان
Lebanon 24
وزارة الزراعة: 320 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي في لبنان
15:52 | 2025-12-27
27/12/2025 03:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بيار الأشقر لـ"لبنان24": رغم الهواجس الأمنية… السياحة تنتعش ليلة رأس السنة
Lebanon 24
بيار الأشقر لـ"لبنان24": رغم الهواجس الأمنية… السياحة تنتعش ليلة رأس السنة
15:30 | 2025-12-27
27/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الثلوج تكسو مرتفعات لبنان.. وصواعق تُلحق أضراراً ببعض المنازل
Lebanon 24
بالفيديو: الثلوج تكسو مرتفعات لبنان.. وصواعق تُلحق أضراراً ببعض المنازل
15:11 | 2025-12-27
27/12/2025 03:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:14 | 2025-12-27
سلام: الكرة اليوم في مجلس النواب
15:58 | 2025-12-27
شمالا.. سرقا دراجة نارية بقوة السلاح
15:52 | 2025-12-27
وزارة الزراعة: 320 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي في لبنان
15:30 | 2025-12-27
بيار الأشقر لـ"لبنان24": رغم الهواجس الأمنية… السياحة تنتعش ليلة رأس السنة
15:11 | 2025-12-27
بالفيديو: الثلوج تكسو مرتفعات لبنان.. وصواعق تُلحق أضراراً ببعض المنازل
15:00 | 2025-12-27
إجراءات جديدة بشأن الكهرباء.. هؤلاء سيعيشون على العتمة!
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 23:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 23:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 23:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24