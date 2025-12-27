تأثرًا بلقاء البابا.. وفد من مجلس عمدة بيروت وتجمّع الهيئات الإسلاميّة يزور راهبات الصليب ويكرم الرئيسة العامة

زار وفد من وتجمّع الهيئات الإسلاميّة، برئاسة البوتاري، في حضور اللواء الركن محمّد الخير العامّة لجمعيّة راهبات في دير سيّدة البير في بقنّايا، للقاء الرئيسة العامّة الأم ماري مخلوف.



وأشار بيان، إلى أنّ هذه الزيارة جاءت متأثّرة باللقاء الذي جمع قداسة البابا لاون بالأم ماري مخلوف في للأمراض العقليّة والنفسيّة، وهو لقاء ترك أثرًا واسعًا لدى اللبنانيّين لما اتّسم به من صدق وتواضع، ولما يجسّده المستشفى من رسالة إنسانيّة جامعة.



وخلال اللقاء، عبّر الوفد عن تقديره العميق للدور الوطني والإنساني الذي تؤدّيه جمعيّة راهبات الصليب، كما نوّه بشهادة حياة الأم ماري مخلوف، وبالرسالة الصامتة التي تحملها الراهبات في مرافقة المرضى بعناية واحترام ومحبة.



وقدّم الوفد درع تكريم للأم ماري مخلوف عربون امتنان واحترام.

Advertisement