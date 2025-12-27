تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تأثرًا بلقاء البابا.. وفد من مجلس عمدة بيروت وتجمّع الهيئات الإسلاميّة يزور راهبات الصليب ويكرم الرئيسة العامة

Lebanon 24
27-12-2025 | 12:10
زار وفد من مجلس عمدة بيروت وتجمّع الهيئات الإسلاميّة، برئاسة الحاج مصطفى البوتاري، في حضور  اللواء الركن محمّد الخير مركز الرئاسة العامّة لجمعيّة راهبات الصليب في دير سيّدة البير في بقنّايا، للقاء الرئيسة العامّة الأم ماري مخلوف.

وأشار بيان، إلى أنّ هذه الزيارة جاءت متأثّرة باللقاء الذي جمع قداسة البابا لاون الرابع عشر بالأم ماري مخلوف في مستشفى الصليب للأمراض العقليّة والنفسيّة، وهو لقاء ترك أثرًا واسعًا لدى اللبنانيّين لما اتّسم به من صدق وتواضع، ولما يجسّده المستشفى من رسالة إنسانيّة جامعة.

وخلال اللقاء، عبّر الوفد عن تقديره العميق للدور الوطني والإنساني الذي تؤدّيه جمعيّة راهبات الصليب، كما نوّه بشهادة حياة الأم ماري مخلوف، وبالرسالة الصامتة التي تحملها الراهبات في مرافقة المرضى بعناية واحترام ومحبة.

وقدّم الوفد درع تكريم للأم ماري مخلوف عربون امتنان واحترام.
